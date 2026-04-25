Feyenoord, Robert Eenhoorn'dan net bir yanıt aldı

Feyenoord içindeki iktidar mücadelesi, genel müdür pozisyonunun boşalmasıyla birlikte ciddi bir hal alıyor. Algemeen Dagblad gazetesinin haberine göre, Robert Eenhoorn Rotterdam kulübüne bu göreve açık olduğunu bildirdi. Aynı zamanda Robin van Persie, Dick Advocaat’ın daha uzun süre görevde kalmasını umuyor.

Feyenoord gözlemcisi Mikos Gouka'nın belirttiği üzere, denetim kurulunda Eenhoorn'un gelişi konusunda görüşler bölünmüş durumda. Alexander van der Lely ve Rob Tromp, eski AZ direktörünün açıkça destekçileri olarak görülürken, Eelco Blok ve Toon van Bodegom ise bu konuda daha az ikna olmuş durumda. Taraftarlar arasında ise Eenhoorn, tam tersine mutlak rüya aday olarak görülüyor.

Arka planda Sjaak Troost'un etkisi de hâlâ rol oynuyor. Resmi olarak artık kurulun bir parçası olmasa da, görev süresi formalite olarak 2027'nin başına kadar devam ediyor. Oyunun, Van Bodegom aracılığıyla dolaylı olarak hâlâ ağırlığı olacak.

Van Bodegom'un kendi konumu da tartışma konusu. Feyenoord Dostları, günlük yönetim işlerine fazla karıştığını düşündükleri için mevcut görev süresinin bitiminde ayrılmasını tercih ediyor. Ancak yönetim kurulu başkanı kendisi üçüncü bir dönem hedefliyor ki bu alışılmadık bir adım olur.

Bu arada Van Bodegom, teknik direktör Van Persie'nin arkasında durmaya devam ediyor. Bu sezon beklentilerin altında kalan performansa rağmen, kulüp yönetimi bunun nedeni olarak özellikle çok sayıda sakatlığı gösteriyor. Tıbbi ve performans ekibinde köklü bir reform yapılması için planlar hazır.

Van Persie gelecek sezon da takımda kalırsa, kulüp Advocaat’ın danışman olarak daha uzun süre görevde kalmasını istiyor. Daha önce PEC Zwolle maçından sonra ayrılacağı düşünülürken, deneyimli teknik direktör artık sözleşmesinin uzatılmasına açık. “Bunu çok isterim,” diyen Van Persie, Advocaat ile her gün iletişim halinde.

Giovanni van Bronckhorst da teknik kadroda yer alabilecek isimler arasında gösteriliyor. Kulübün eski teknik direktörü şu anda Liverpool ile sözleşmeli ancak ayrılması gündeme gelebilir. Ancak çevresinden alınan bilgilere göre henüz somut adımlar atılmadı.