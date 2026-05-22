Feyenoord, Read'in olası halefini gözüne kestirdi, ancak transfer ücreti engel teşkil ediyor

Bu hafta ortaya çıkan bilgilere göre, Givairo Read Manchester City'nin ciddi gündeminde. Feyenoord ise şimdiden olası bir yedeği gözüne kestirmiş görünüyor, ancak sağ bek için istenen transfer bedeli Rotterdam ekibi için bir engel teşkil edebilir.

ESPN'e göre Feyenoord, FC Twente'de geçirdiği güçlü bir sezonun ardından Bart van Rooij'u listesine aldı. Kanat bekçisi kış transfer döneminde Wolverhampton Wanderers'a transfer olmak üzereydi, ancak Tukkers sonunda 10 milyon euroluk teklifi reddetti.

Birkaç ay sonra, Van Rooij, Enschede'de 2028 ortasına kadar süren bir sözleşmesi olmasına rağmen Feyenoord ile anılmaya başladı. Ancak, Eredivisie'de ikinci sırada yer alan takımın Twente'ye transfer için başvurabilmesi için önce Read'in satılması gerekiyor.

Twente'nin Van Rooij için talep ettiği fiyatın 10 milyon avronun üzerinde olduğu söyleniyor. Bu nedenle, 24 yaşındaki sağ bek oyuncusunun yurtdışında bir maceraya atılmayı tercih etmesi muhtemel görünüyor. Transfermarkt, oyuncunun şu anki değerini 9 milyon avro olarak tahmin ediyor.

Van Rooij, 2024 yılında NEC'den transfer edildi ve John van den Brom'un takımının savunmasında vazgeçilmez bir isim haline geldi. Takıma katıldığından bu yana geçen iki yıl içinde tüm turnuvalarda 82 maça çıktı. Defans oyuncusu, Şubat ayından bu yana kaptanlık pazubandını takıyor.

1908'in Perşembe günü yazdığına göre, Read ise Manchester City'nin ilgisinden etkilenmiş durumda. İngiliz devi, Feyenoord'un 19 yaşındaki sağ bekini ikna etmek için en avantajlı konumda bulunuyor.

Read'in Feyenoord formasıyla son maçını oynamış olma ihtimali yüksek. Hollanda genç milli takımında forma giyen oyuncu, 54 resmi maçta 5 gol ve 11 asistle kariyerini noktalayacak gibi görünüyor. Read'in uzun süredir Bayern Münih ve Manchester City tarafından takip edildiği biliniyor. Kendisi ise ikinci kulübü tercih ediyor. Asgari transfer bedeli 40 milyon euro civarında görünüyor.