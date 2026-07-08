Feyenoord, Perşembe günü Premier League’den bir teklif alacak

FR12.nl’nin Çarşamba günü bildirdiğine göre, Nottingham Forest Perşembe günü Feyenoord’a Givairo Read için ilk teklifini sunacak. Premier League kulübü, bu sağ bek oyuncusunu savunması için ideal bir takviye olarak görüyor.

Read, bir süredir çeşitli yabancı kulüpler tarafından takip ediliyor. Manchester City ve Bayern Münih somut ilgi göstermişti, ancak büyük bir transfer gerçekleşmedi. Nottingham Forest’ın ilgisiyle bu durum değişebilir.

İngiliz kulübünün Read için ne kadar bir bedel teklif edeceği ise henüz belli değil. Sağ bek, 2029 ortasına kadar De Kuip’te sözleşmeli olduğu için Feyenoord, Nottingham Forest ile yapılacak görüşmelerde güçlü bir pazarlık pozisyonuna sahip.

Kanat bekçisi, bu hafta başında Voetbal International’a verdiği demeçte, Bayern’e transfer olmanın hâlâ mümkün olduğunu dışlamadı. “Ama bu hâlâ olabilir. Durumun tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorum. Bu konuyla menajerim ilgileniyor. Ancak, ilgilenen birkaç kulüp olduğunu da inkar etmeyeceğim.”

Feyenoord’da daha uzun süre kalması da kesinlikle olasılıklar arasında. “Feyenoord ile henüz şampiyon olmadım, bu gerçekten bir hedefim. Her şey yolunda giderse, bu sezon bunun peşinde olacağız.”

Transfermarkt, Read’in transfer değerini 25 milyon euro olarak tahmin ediyor. Henüz yirmi yaşında olan savunma oyuncusu, şu ana kadar Feyenoord’un A takımında 54 maça çıktı.