Algemeen Dagblad gazetesi Perşembe günü, Carlos Vicens'in Feyenoord'un radarında olduğunu yazdı. 2028 ortasına kadar Braga ile sözleşmesi bulunan İspanyol teknik adam, Robin van Persie'nin halefi olarak gündemde.

43 yaşındaki Vicens, geçen sezon Braga ile Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi ve daha önce Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcısıydı.

Geçtiğimiz sezon Vicens, kendi sahasında Rotterdam ekibini 1-0 yenerek kulübünü Feyenoord'un önünden geçirdi. Van Persie, Braga ile oynanan o deplasman maçının ardından, rotasyonlu kadro düzeni nedeniyle çok eleştirildi.

Liga Portugal'da Braga, FC Porto, Benfica ve Sporting Portugal'ın ardından dördüncü sırada yer aldı.

Vicens, yıllar önce VriendenLoterij Eredivisie'de görev almaya çok yakındı. 2022'de Heracles'te Frank Wormuth'un halefi olacaktı.

Ancak Almelo kulübü küme düştü ve Vicens ile olan sözleşmesi feshedildi. Ardından Manchester'a geri döndü.

Vicens, toplamda dört yıl boyunca Avrupa'nın dev kulübünde Guardiola'nın yardımcılığını yaptı. Braga, geçen yaz ona kendi ayakları üzerinde durma şansı verdi.