Feyenoord oyuncusu için tribünler izci gruplarıyla doldu

Anis Hadj Moussa, Çarşamba günü De Kuip'te Hollanda milli takımıyla oynanan veda maçında (0-1) Cezayir'in galibiyet golünü attı. Feyenoord'dan ayrılacak olan genel ve teknik direktör Dennis te Kloese, 86. dakikada atılan bu güzel golü tribünden çok sayıda scout'un izlediğini doğruladı.

Oyuna sonradan giren Hadj Moussa, sağ kanattan içeriye doğru çekildi ve ardından topu Bart Verbruggen'in sol köşesine gönderdi. Kaleci Jorrel Hato, Feyenoord'un Cezayirli kanat forvetini durduramadı.

"Hadj Moussa, Hollanda'ya karşı da güzel bir gol attı. İyi bir çocuk, her zaman formda olmuştur ve takımı için çok çaba sarf ediyor," diyor Te Kloese, De Telegraaf ile yaptığı kapsamlı röportajda Hadj Moussa'ya övgüde bulunuyor.

"Oyun tarzı nedeniyle her zaman göze çarpmıyor ama gerçekten iyi bir oyuncu. Bize sadece üç milyon avroya mal oldu. Oranje maçında tribünde onu izleyen pek çok kulüp vardı…", ayrılan yönetici, Feyenoordlu oyuncunun yabancı kulüpler tarafından yakından takip edildiğini biliyor.

De Kuip'te Oranje'ye acı veren 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 2030 ortasına kadar Feyenoord ile dört sezon daha sözleşmeli. Transfermarkt, mevcut transfer değerini 23 milyon euro olarak tahmin ediyor.

Hadj Moussa'ya göre, Çarşamba günü De Kuip'te son kez oynadığı kesin değil. "Hala Feyenoord ile sözleşmem var. Bu durum devam ettiği sürece, cevap hayır," dedi Algemeen Dagblad'a.

Feyenoord'un kanat oyuncusu, her halükarda Premier League'i açıkça tercih ediyor. Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'ye göre, Newcastle United Cezayirli oyuncuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.