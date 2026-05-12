Feyenoord oyuncusu Fransa'da birdenbire çok popüler oldu

FR12.nl'nin içeriden aldığı bilgilere göre, Feyenoord'un orta saha oyuncusu Oussama Targhalline, Ligue 1'den çeşitli kulüpler tarafından takip ediliyor. Şu an için bu ilgi "keşif amaçlı" olup, henüz herhangi bir teklif veya görüşme söz konusu değil.

AS Monaco, Olympique Lyon ve RC Lens gibi kulüpler, 2028 ortasına kadar De Kuip'te sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu hakkında bilgi aldı. Transfermarkt, oyuncunun şu anki değerini 12 milyon euro olarak tahmin ediyor.

Targhalline'in yaz aylarında Rotterdam-Zuid'dan ayrılıp başka bir yerde macera yaşamaya istekli olup olmadığı merak konusu. Zira orta saha oyuncusu, Feyenoord ile olan sözleşmesini uzatmaya sıcak bakıyor. Her halükarda kulüp yönetimi ile görüşmek istiyor.

Targhalline, geçen sezon teknik direktör Robin van Persie'nin güvenini kazandı ve Vriendenloterij Eredivisie'de 24 kez ilk 11'de yer aldı. Orta saha oyuncusu bu güveni iki gol ve dört asistle geri ödedi. Targhalline şu ana kadar Fas milli takımında 11 kez forma giydi.

Fransız kulüplerinin ilgilerini somutlaştırıp Feyenoord'a bir teklif sunup sunmayacakları merak konusu. Targhalline ise acelesi yok ve mevcut kulübüyle Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor.

Targhalline, geçen Pazar AZ (1-1) maçında ilk 11'de yer aldı, ancak Van Persie tarafından oyundan alındı. Beraberlik sayesinde Feyenoord, ikinci sırayı ve milyarlarca dolarlık turnuvaya katılma hakkını garantiledi.