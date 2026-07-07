Givairo Read, Feyenoord’dan ayrılıp Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden birine transfer olacak gibi görünüyordu. Ancak sağ bek henüz ayrılmadı ve Voetbal International’a verdiği röportajda, De Kuip’te bir yıl daha oynamaktan rahatsız olmayacağını belirtti.

“Dürüst olmak gerekirse, geleceğin ne getireceğini bilmiyorum; her şey olabilir. Feyenoord’dan ayrılmam gerektiğini hissetmiyorum. Çünkü bu takımda kendimi iyi hissediyorum ve yeni teknik direktörle de aramız iyi. Ama ne olacağını asla bilemezsiniz,” diyen Read, yakın geleceği konusunda tüm seçenekleri açık tutuyor.

Read, bu yılın başlarında Manchester City veya Bayern Münih’e transfer olmaya çok yakındı. Alman devi ile ilgili somut bir gelişme hiç olmadı. “Ama bu hâlâ gerçekleşebilir. Durumun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Bu konuyla menajerim ilgileniyor. Ancak, ilgilenen birkaç kulüp olduğunu da inkar etmeyeceğim.”

Feyenoord’da daha uzun süre kalmak kesinlikle olasılıklar arasında. “Feyenoord ile henüz şampiyon olmadım, bu gerçekten bir hedef. Her şey yolunda giderse, bu sezon bunun peşinde olacağız.”

Read’in bir diğer hedefi ise Hollanda Milli Takımı’nda oynamak. “Ancak Denzel Dumfries, Jurriën Timber, Jeremie Frimpong ve Lutsharel Geertruida ile ciddi bir rekabet içindeyim. Onlar çok iyi oyuncular, bunu biliyorum.”

“Ama kendime de inanmalıyım. Bu sezon Oranje’de ilk kez forma giymeyi çok isterim,” diyor geçen yıl Jong Oranje’de bir kez forma giyen hırslı Read.

Read’in Feyenoord ile sözleşmesi 2029 yılının ortasına kadar devam ediyor. Transfermarkt, onun transfer değerini 25 milyon euro olarak tahmin ediyor.