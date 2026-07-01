Feyenoord, orta saha oyuncusu için Fransa’dan ilk teklifi aldı

FR12.nl’nin Çarşamba günü verdiği habere göre, Lille OSC, Gjivai Zechiël için Feyenoord’a ilk teklifini sundu. Fransa’nın Şampiyonlar Ligi katılımcısı, bu oyuncuyu orta saha için ciddi bir takviye olarak görüyor.

Zechiël, geçen sezon FC Utrecht'te kiralık olarak forma giyerken etkileyici bir performans sergilemişti ve kısa süre önce Feyenoord'da yeni sezon hazırlıklarına başladı. Özellikle De Galgenwaard'daki güçlü performansları sayesinde yurt dışından ilgi artmıştı.

Lille, 2028 ortasına kadar De Kuip'te sözleşmesi bulunan orta saha oyuncusu için ilk teklifini sundu, ancak Feyenoord'un ne karar vereceği henüz belirsiz. Transfermarkt, Zechiël'in mevcut değerini on milyon euro olarak tahmin ediyor.

Zechiël, Lille kulüp yönetimi ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Şimdi, Feyenoordlu oyuncunun nihayetinde Ligue 1'e geçiş yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.

22 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, Feyenoord’un çeşitli genç takımlarında yetişti ve şu ana kadar A takımda 16 maça çıktı. Geçen sezon FC Utrecht formasıyla 50 maça çıkan Zechiël, bu maçlarda 10 gol attı ve 10 asist yaptı.

Zechiël, Feyenoord’da kısa süre önce görevden alınan Robin van Persie ile artık birlikte çalışmıyor. Giovanni van Bronckhorst ve Sipke Hulshoff ise şu anda Rotterdam’da takımın başında bulunuyor.