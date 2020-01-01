Feyenoord, Oğuzhan Özyakup'tan maaş indirimi talep edecek

Feyenoord'un Oğuzhan'ı gelecek sezon da kadrosunda tutmak istediği ama bunun için Oğuzhan'ın maaşında indirime gitmesi gerektiği iddia edildi.

Devre arasında Beşiktaş'ın 'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup'un geleceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

basınında Telegraaf' ın haberine göre, Feyenoord yönetimi öncelikle Oğuzhan'ın yeniden kiralanması için oyuncudan maaş indirimi talep edecek.

Öte yandan Feyenoord teknik direktörü Dick Advocaat'ın da Oğuzhan'ı gelecek sezon takımda görmek istediği fakat mali konularla ilgili son kararı yönetimin vereceği kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde TRT Spor' a konuşan Oğuzhan ise, "Yaşadığımız şeyler nedeniyle uzun vadeli planlar yapmak çok zor. Buraya 15-20 maç oynarım diye geldim, sezon iptal edildi. Ben buraya uzun vadeli olarak gelmedim. Biraz uzaklaşmam gerekiyordu. Sergen Yalçın'a da bunu söyledim zaten. Hedefim iyi oynayıp geri dönmek. Belki Beşiktaş'a para kazandırabilirdim" diye konuşmuştu.