Feyenoord öfkeli ve derhal maddi tazminat talep ediyor

Feyenoord, Slovakya Futbol Federasyonu'nun tutumundan oldukça rahatsız. Leo Sauer, milli maçlar sırasında sakatlandı ve bu nedenle forvet oyuncusu için sezon sona erdi. Bu durum, teknik direktör Robin van Persie ve genel menajer Dennis te Kloese'yi hayal kırıklığına uğrattı.

Bu nedenle Rotterdamlılar, Sauer'in maaşını Slovakya Futbol Federasyonu'ndan geri almak için arka planda çalışıyor. Algemeen Dagblad gazetesi bunu Cuma öğleden sonra bildirdi.

Rotterdamlı gazetede, "Robin van Persie bunu açıklamadı, ancak Feyenoord, Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Sauer'in maaşını geri talep ediyor" yazıyor. Slovakya'nın bu davranışı, kulübü "oldukça rahatsız ediyor".

"Çünkü Feyenoord, Sauer'in maçlara ilk 11'de başlayamayacağını yazılı ve sözlü olarak açıkça belirtmişti. Oynama süresi, yedek olarak sınırlı sayıda dakikayla sınırlı kalmalıydı."

Milli takım teknik direktörü Francesco Calzone ise bunu hiç umursamadı. Sauer'i sahaya sürdü ve bu, 20 yaşındaki forvet için pahalıya mal oldu. İlk yarı bitmeden kısa bir süre önce kas yırtılması yaşadı: sezon sona erdi.

Van Persie, Cuma günü düzenlenen basın toplantısında bu konu hakkında soru aldı. "Bu, Leo için çok hayal kırıcı ve zor bir durum, aynı zamanda Slovakya milli takım teknik direktörü için de öyle, çünkü çok önemli bir maç oynuyorlardı," diyor baş antrenör.

"Herkesin niyeti iyi, ama o bizimle sadece yarım saat oynamıştı ve şimdi sezon bitti," diye hayıflanıyor Van Persie, ki sol kanat pozisyonunda aslında sadece zorlanan Raheem Sterling'i kullanabilir.

AD gazetesi, Genel Müdür Te Kloese'nin "daha az anlayışlı" olduğunu yazıyor. "O, Slovakya Futbol Federasyonu'na, maç öncesinde, hiç de formda olmayan bir şekilde memleketine giden oyuncunun maruz kalacağı tehlikelere defalarca dikkat çekildiğini hatırlattı. Ve Feyenoord şimdi maddi tazminat talep ediyor."

"Te Kloese, hafta başında bu konuyu Avrupa Futbol Kulüpleri'nin gündemine getirmek için girişimlerde bulundu. Önerisi destek gördü; pek çok kulüp, milli takımların oyuncularla bu kadar rahat davranmasından rahatsızlık duyuyor."