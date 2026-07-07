"Feyenoord, Norveçli üst düzey yeteneği takip ediyor, ancak rekabet oldukça şiddetli"

Norveçli medya kuruluşu TV2’nin Salı günü bildirdiğine göre, Malte Fismen Feyenoord’un radarına girdi. Bu forvet, Norveç’te büyük bir yetenek olarak tanınıyor ve Şampiyonlar Ligi’nde yer alan çeşitli kulüpler tarafından takip ediliyor.

Henüz 16 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Åsane Fotball ile sözleşmeli ve Norveç'in ikinci liginde gerekli deneyimi kazanmış durumda. Fismen, 14 yaşındayken SK Brann ile oynanan bir hazırlık maçında A takımda gayri resmi olarak ilk kez forma giydi.

Fismen, bir yıl sonra Norveç futbolunun ikinci en üst seviyesi olan 1. Divisjon'da sahneye çıktı. Feyenoord ile adı anılan bu kanat forveti, attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çekiyor.

Åsane, mali açıklarını kapatmak amacıyla yaz transfer döneminde Fismen’i satmaya açık. Söylentilere göre Norveç kulübü, bir milyon avroluk transfer ücreti ve gelecekteki bir transferde satış payı talep ediyor.

Bu arada yetenekli Fismen, sadece Feyenoord’un listesinde yer almıyor. Norveç’in önde gelen kulüpleri Brann, FK Bodø/Glimt ve Molde FK de bu çok genç sol kanat oyuncusu için teklif vermeyi düşünüyor.

Teknik direktör Odd Krister Føllesdal, TV2’ye Fismen’e büyük ilgi olduğunu doğruladı. Åsane yöneticisi, “Ancak belirli kulüpler hakkında bir şey söylemek istemiyorum” dedi.

Fismen’in performansları Norveç dışında da gözden kaçmadı. Inter ve Como gibi kulüpler de bu üst düzey yeteneğin gelişimini yakından takip ediyor.