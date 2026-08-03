Feyenoord, Nikolaus Wurmbrand ile anlaşmaya vardı

Feyenoord, Nikolaus Wurmbrand'ı kadrosuna katmaya yakın. FR12'ye göre Rotterdam ekibi, SK Rapid Wien'in kanat oyuncusuyla kişisel şartlarda anlaşma sağladı.

Feyenoord'un artık Avusturya kulübüyle de anlaşmaya varması gerekiyor. Ancak FR12'ye göre teknik direktör Dévy Rigaux, büyük bir oyuncu satışı gerçekleştiğinde resmi teklif yapacağı için bunun biraz zaman alması bekleniyor.

Şu anda buna en yakın isim Givairo Read gibi görünüyor. AS Roma, yetenekli sağ bek için ciddi adımlar atmaya hazır, ancak şu ana kadar Feyenoord'un belirlediği bonservis bedelini karşılamış değil. Bu rakamın 30 milyon euronun üzerinde olduğu bildiriliyor.

Wurmbrand asıl olarak sağ kanatta oynuyor, ancak hücum hattındaki diğer pozisyonlarda da görev yapabiliyor. İki kez Avusturya Milli Takımı forması giyen oyuncu, çünkü iki ayağını da tam anlamıyla kullanabiliyor.

Kişisel anlaşmaya rağmen transferin kesinleştiğini söylemek için henüz çok erken. Brentford, Anderlecht ve Real Sociedad da durumu yakından takip ediyor, ancak şu ana kadar somut bir adım atmış değiller.

Feyenoord'un Wurmbrand'ı kadrosuna katmak için ne kadar ödemesi gerekeceği henüz net değil, ancak muhtemelen birkaç milyon euro söz konusu olacak. Kanat oyuncusunun sözleşmesi 2028 ortasına kadar devam ediyor ve Transfermarkt'a göre piyasa değeri 5 milyon euro.

Feyenoord, Leo Sauer'in VfB Stuttgart'a gitmesinin ardından harıl harıl takviye arıyor. Ayrıca Aymen Sliti, Excelsior'a kiralanıyor ve Anis Hadj Moussa'nın da bu yaz transfer yapması ihtimal dışı değil.