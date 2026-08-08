Luciano Valente, Feyenoord’un yeni kaptanı oldu. Rotterdam ekibi bunu cumartesi öğleden sonra açıkladı.

Feyenoord, Timon Wellenreuther’in VfL Wolfsburg’a transfer olması nedeniyle yeni bir kaptan arayışına girmişti.

Van Bronckhorst durumu dikkatle değerlendirdi ve tercihini Valente’den yana kullandı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, pazar günü Sparta karşısında kaptanlık pazubandını takacak.

Geçen sezon kaptanlık meselesi De Kuip’te çok konuşulan bir konuydu. Gio’nun selefi Robin van Persie, pazubandı Quinten Timber’dan almış ve ardından Sem Steijn’i yeni kaptan olarak belirlemişti.

Ocak ayında bu görev Steijn’den de alındı. Wellenreuther sezonu sonunda kaptan olarak tamamladı.

Sparta ile Feyenoord arasındaki şehir derbisi pazar günü saat 12.15’te başlayacak. Geçen sezon bu maç 0-4 sona ermişti.