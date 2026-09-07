Barcelona'nın İspanya Ligi'nin başındaki muhteşem performansı, ülke sınırlarını aşan geniş yankı uyandırıyor.

2026-2027 sezonu Şampiyonlar Ligi mücadelelerinin önümüzdeki çarşamba günü Camp Nou'da Barcelona ile Feyenoord arasında oynanacak maçla başlayacağı bu haftada, La Liga'nın lideri, Hollanda dahil pek çok ülkede medyanın odağı haline geldi.

Hollanda medyası, ligde oynadığı dört maçta 12 puanın 12'sini de toplayarak yalnızca iki gol yerken 17 gol kaydeden Barcelona'nın performansını övdü.

Örneğin, Hollanda'nın "Voetbal" dergisi, Katalan gazetesi "Mundo Deportivo"nun aktardığına göre Feyenoord'u, "neredeyse kusursuz" bir Barcelona karşısında "zorlu bir sınavla" karşılaşacakları konusunda uyardı.

Teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki Barcelona'nın dün pazar günü Valencia'yı 5-0 yenmesinin ardından, ünlü bir spor dergisi, "Feyenoord dikkatli olmalı, çünkü Barcelona kulübün tarihindeki en iyi sezon başlangıçlarından birini yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Dergi, "Barcelona dört maçın ardından yalnızca 1949-1950 (19 gol) ve 1950-1951 (21 gol) sezonlarında daha fazla gol kaydetmişti" ifadesine yer verdi.

Dergi ayrıca şunları ekledi: "Muhteşem gol yeteneğine rağmen Barcelona'nın hâlâ klasik tarzda gerçek bir forvete ihtiyaç duyması dikkat çekici. Atletico Madrid forveti Julian Alvarez bu pozisyon için başlıca aday konumundaydı, ancak transfer gerçekleşmedi."

Hollanda medyası, Feyenoord'un en öne çıkan oyuncularından biri olan Cezayirli kanat oyuncusu Anis Hadj Moussa'nın da katılımıyla, takımın Barcelona'ya gitme ihtimalini coşkuyla karşıladı.

Moussa, 40 milyon euro karşılığında kulüp tarihindeki en pahalı satış transferi olmaya çok yaklaşmıştı, ancak Suudi Ligi'nin yaz transfer dönemi dün pazar günü Al-Ittihad ile transfer tamamlanmadan kapandı.

Anis Hadj Moussa, bugün pazartesi günü Feyenoord ile normal şekilde antrenman yaptı ve salı günü takımla birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki açılış maçını oynamak üzere Barcelona'ya gidecek.

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