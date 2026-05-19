Kulüp muhabiri Mikos Gouka, Salı günü Algemeen Dagblad gazetesi adına yazdığı yazıda, Thomas Beelen'in önümüzdeki sezon hazırlıklarında da Feyenoord'a tam olarak formda dönmesinin beklenmediğini belirtti. Gazeteci ayrıca, kiralık oyuncu Malcolm Jeng'in büyük olasılıkla De Kuip'ten ayrılacağını da aktardı.

Gouka, gelecek sezon hangi oyuncuların Feyenoord'da kalacağı ve hangi oyuncuların ayrılabileceği konusunda kapsamlı bir makale yazdı.

Kaleci kadrosunda kaptan Timon Wellenreuther ve üçüncü kaleci Liam Bossin kalacak gibi görünüyor. Steven Benda'nın sözleşmesi sona eriyor ve muhtemelen Feyenoord'dan ayrılacak.

Defans hattında ise Mats Deijl, Anel Ahmedhodzic, Tsuyoshi Watanabe, Thomas Beelen, Jeremiah St. Juste, Thijs Kraaijeveld, Jordan Bos ve Gijs Smal'ın kalması için yeşil ışık yakıldı.

Beelen ile ilgili ise kötü haberler var. “24 yaşındaki savunma oyuncusu, hazırlık döneminde de kadroya tam olarak formda katılamayacak.” Beelen, 19 Temmuz 2025'te bacağını kırdı ve sonuç olarak bir yıldan fazla süreyle sahalardan uzak kalacak.

Deijl'in kalabileceği kesinleşirken, Jordan Lotomba ve Bart Nieuwkoop'un ayrılması gündemde. İkisinin de sözleşmesi 2027'de sona eriyor. Ayrıca Feyenoord, Givairo Read'i on milyonlarca euroya satmayı umarken, taraftarların gözdesi Gernot Trauner ise beş yılın ardından veda ediyor.

Son olarak, Braga ve FC Groningen maçlarında mükemmel bir izlenim bırakan ancak ardından ağır bir sakatlık geçiren Jeng ile ilgili haberler var. “İsveçli oyuncu Stade Reims'ten kiralanmıştı ve prensipte Fransa'ya geri dönecek. Uzun süren sakatlığının ardından, tekrar forma girdiğinde takımdaki konumunun ne olacağı konusunda hiçbir fikri yok.” Feyenoord'un satın alma opsiyonu vardı, ancak bunu kullanmayacak gibi görünüyor.