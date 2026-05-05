Feyenoord kararını verdi: 'Anis Hadj Moussa önümüzdeki yaz bu tutarı getirmeli'

Foot Mercato'dan transfer muhabiri Santi Aouna'nın Salı günü bildirdiğine göre, Anis Hadj Moussa 30 milyon euro karşılığında Feyenoord'dan ayrılabilir. 24 yaşındaki hücum oyuncusu, özellikle memleketinden gelen ilgiyi çekiyor.

Paris doğumlu Hadj Moussa, LOSC Lille ve Olympique Marseille'nin radarında. Ligue 1 dışındaki bazı kulüpler de Cezayirli milli oyuncuyu transfer listesine eklemiş durumda.

Marsilya'nın Feyenoord'a bilgi aldığı söyleniyor, ancak Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması nedeniyle Fransız kulübünün Hadj Moussa'yı transfer edecek maddi gücü kalmamış gibi görünüyor.

Lille ise hala bu milyar dolarlık turnuvaya katılma şansını koruyor. Olympique Lyon ile üçüncü sıra için verilen mücadele son derece heyecanlı.

Hadj Moussa'nın Feyenoord ile sözleşmesi 2030 ortasına kadar devam ediyor. Transfermarkt'a göre sol ayağıyla oynayan oyuncunun değeri sadece 20 milyon euro.

Feyenoord, Hadj Moussa'yı iki yıl önce Patro Eisden'den 3,5 milyon avroya transfer etmişti. O zamandan bu yana 81 resmi maça çıktı.

Hadj Moussa bu maçlarda 22 gol attı ve 12 asist yaptı. Cezayir milli takımında 13 kez forma giyen oyuncu, Feyenoord ile Johan Cruijff Schaal'ı kazandı.