Feyenoord kaptanı Valente: "İnsanlar bunu söylememi garip buluyor ama..."

Luciano Valente, Feyenoord’un PEC Zwolle karşısında aldığı farklı 0-7’lik galibiyetin ardından geçen hafta kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Rotterdam ekibinin kaptanı, takımının pazar günü oyuna hükmettiğini gördü ve Zwolle’daki maçın, FC Barcelona’ya 5-1 kaybettikten sonra neden yine de olumlu konuştuğunu doğruladığını düşünüyor.

Valente, maçın ardından ESPN’e yaptığı açıklamada, “Sanırım ilk kez bu kadar farklı kazanıyorum” dedi. “Bugün maça çok iyi başladık ve ilk yarıda bile 0-6 önde olabilirdik. Oyunumuz iyiydi, baskındık ve çok hareketlilik vardı.”

Feyenoord böylece Camp Nou’daki ağır yenilginin ardından güçlü bir dönüş yaptı. Valente’ye göre o maç, can yakıcı skora rağmen takımda bir şeyleri harekete geçirdi. “Barcelona’daki maç, sonuca rağmen bize iyi enerji verdi.”

Valente bu sözleri Barcelona karşılaşmasının hemen ardından da dile getirmişti, ancak bu ifadeleri ona ciddi eleştiriler getirmişti. “Bunu o zaman da söylemiştim ve bazıları bunu çok tuhaf bulmuştu ama bugün bunun neden doğru olduğuna dair iyi bir örnek oldu.”

PEC karşısındaki en büyük yıldızlardan biri, üç kez fileleri havalandıran Nacho Ferri oldu. Gollerinden biri ilk etapta Simon Graves’in kendi kalesine attığı gol olarak yazılmıştı, ancak bu karar daha sonra hakem Alex Bos tarafından değiştirildi.

Valente, Ayase Ueda’nın ayrılığından bu yana forvetin çok iyi geliştiğini düşünüyor. “Ayase ayrıldığından beri Ferri bu boşluğu mükemmel şekilde dolduruyor. Her geçen gün, antrenmanlarda da daha iyiye gittiğini görüyorsunuz. Şimdi bunu gollerle ödüllendiriyor ve onunla gurur duyuyorum.”

Givairo Read da yaptığı üç asistin ardından kaptanından övgü aldı. “AS Roma’ya gitmemesinin ardından ilk günden itibaren Feyenoord için mükemmel şekilde çalıştı.”