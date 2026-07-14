Feyenoord, kaleci Tjark Ernst'ten nihayet net bir cevap aldı

BILD’in Salı sabahı verdiği habere göre, Tjark Ernst Feyenoord’un yeni birinci kalecisi olacak. 23 yaşındaki kaleci, Hertha BSC’den ayrılıyor ve 5 milyon avronun üzerinde bir bedel karşılığında Rotterdam’a transfer oluyor.

Feyenoord Transfermarkt'a göre, teknik direktör Devy Rigaux, uzun süre tereddüt eden yetenekli kaleciye bir ültimatom verdi.

Stuttgart doğumlu Ernst, sonunda Almanya dışındaki bu yeni macerayı tercih etti. Feyenoord'da birinci kaleci olarak Şampiyonlar Ligi'ne çıkacak.

Ernst, Salı günü itibarıyla Hertha antrenmanlarına katılmıyor. Gazeteci Carsten Priefer tarafından 2. Bundesliga'nın en iyi kalecisi olarak tanımlanıyor.

De Kuip'te Ernst, muhtemelen VfL Wolfsburg'da forma giyecek olan vatandaşı Timon Wellenreuther'in (30) yerini alacak.

Küme düşen Alman kulübü de Celtic ve Borussia Mönchengladbach gibi Ernst ile ilgileniyordu.

Ernst, Hertha formasıyla toplam 97 resmi maçta kaleyi korudu ve bu maçlarda 140 kez topu ağlardan çıkardı. 24 maçta ise kalesini gole kapattı.