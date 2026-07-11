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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Bart DHanis

Çeviri:

Feyenoord, Jordan Bos hakkında dramatik bir haber paylaştı

Feyenoord

Kulübün resmi kanalları aracılığıyla yapılan açıklamaya göre, Jordan Bos aylarca Feyenoord forması giyemeyecek. Defans oyuncusu, Dünya Kupası’nda ciddi bir diz sakatlığı geçirdi.

Bos, geçen yaz KVC Westerlo'dan yedi milyon avroya transfer edilmişti. Avustralyalı oyuncu, Rotterdam'daki ilk sezonunda mükemmel bir performans sergilemişti.

Bu performansı sayesinde Avustralya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer almayı hak etmişti. Avustralya, bir sonraki tura yükselmiş ve Mısır ile karşılaşacaktı.

O maçta talihsizlik yaşandı. İkinci yarıda sol bek yerde kalarak dizine elini götürdü.

Feyenoord, Bos’un Cumartesi sabahı ameliyat olduğunu ve operasyonun başarılı geçtiğini açıkladı. Şimdi onu birkaç aylık bir iyileşme süreci bekliyor.

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Geçen sezon 23 yaşındaki sol bek, Rotterdam kulübü adına 36 maça çıktı. Dört gol attı ve on bir asist yaptı.


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