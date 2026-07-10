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Jan PlugImago
Jonathan van Haaster

Çeviri:

Feyenoord, Jan Plug konusunda Eredivisie kulübüyle somut görüşmeler yürütüyor

Transfers
Feyenoord
Excelsior
J. Plug

Her şey, Jan Plug’un önümüzdeki sezon Feyenoord forması giymeyeceğine işaret ediyor. FR12’nin haberine göre, Rotterdamlı kulüp bu defans oyuncusunu kiralamak istiyor ve şu anda aynı şehirde bulunan Excelsior ile somut görüşmeler yürütüyor.

Feyenoord, bugüne kadar A takımda dokuz maça çıkan ve geçen yıl sözleşmesini 2028 ortasına kadar uzatan Plug'da bir gelecek görüyor. Ancak, Rotterdam'ın dev kulübünde yoğun rekabet göz önüne alındığında, onun sahada süre alması ihtimali düşük.

Bu nedenle Feyenoord, 21 yaşındaki stoperin değerli Eredivisie deneyimi kazanması için bir kiralama anlaşmasına tüm gücüyle odaklanıyor. Excelsior da bundan yararlanmak istiyor.

FR12, “İki kulüp arasındaki görüşmeler olumlu ilerliyor” diye yazıyor. “Excelsior’un Plug’a olan ilgisi bir süredir devam ediyor. Eredivisie ekibi, sol ayaklı stoperde gelecek sezon için bir takviye görüyor ve şu anda onu kadrosuna katmak için en iyi şartlara sahip.”

"Son aylarda Feyenoord'lu oyuncu için birçok kulüp talip olsa da, Excelsior'a transfer en somut seçenek gibi görünüyor" deniyor. Plug, geçen sezon kış transfer döneminde Keuken Kampioen Divisie kulübü FC Dordrecht'e kiralanmış ve orada güçlü bir izlenim bırakmıştı.

Club Friendlies
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Feyenoord
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Club Brugge
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Club Friendlies
FC Dordrecht crest
FC Dordrecht
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Excelsior
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FR12’nin bildirdiğine göre, Plug ve Excelsior arasındaki anlaşma “neredeyse tamamlandı”. Şimdi Feyenoord ve Excelsior’un kesin bir anlaşmaya varmaları gerekiyor. Bu Cuma günü açıklanan bir habere göre, Excelsior, Plug’ın yanı sıra Aymen Sliti’yi de kiralık olarak kadrosuna katmayı çok istiyor.

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