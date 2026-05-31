Feyenoord, Zinedin Smajlovic'e göz dikti. Norveçli medya kuruluşu TV 2'ye göre, Rotterdam ekibi, bu sezon Norveç liginde etkileyici bir performans sergileyen Sandefjord'un 22 yaşındaki stoperi için ilgi duyan kulüpler arasında yer alıyor.

Smajlovic'e olan ilgi birdenbire ortaya çıkmadı. Bosnalı-İsveçli stoper, bu sezon Eliteserien'in en büyük sürprizlerinden biri olarak gösteriliyor ve güçlü performanslarıyla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmiş durumda.

TV 2, Feyenoord'un savunmacının durumu hakkında bilgi almak için Sandefjord ile temasa geçtiğini bildiriyor. Celtic ve Toulouse'un da yetenekli savunmacı için Norveç kulübüne başvurduğu belirtiliyor.

Sandefjord kulübü, bu yaz bir transferin gerçekleşeceğini ciddi olarak değerlendiriyor. Norveçli basın kuruluşu, ilginin somut olduğunu belirtiyor ve kısa süre içinde resmi bir teklifin gelmesinin beklendiğini aktarıyor.

Sportif direktör Matteus Bardsen, ilgilenen kulüplerin isimleri hakkında yorum yapmak istemiyor. “Genel olarak kulüpler ve bireysel oyuncular hakkında açıklama yapmıyoruz. İyi performans gösteren oyuncularımıza ilgi olması doğal ve Eliteserien giderek daha fazla değer görüyor. Zinedin, Sandefjord'un oyuncusu ve hem o hem de biz buna odaklanıyoruz.”

Ancak Sandefjord'un aceleci bir karar vermesi gerekmiyor. Smajlovic'in 2028 sonuna kadar devam eden bir sözleşmesi var, bu da kulübe olası müzakerelerde güçlü bir konum sağlıyor.

Rekor transfer kapıda

Sandefjord, Smajlovic'i sonunda kulüpte tutamayacağını öngörüyor. Ancak Norveç kulübü, savunma oyuncusunu öylece bırakmayacak ve rekor bir transfer için tüm gücüyle çalışacak: Smajlovic, kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu olacak.

Bu rekor şu anda, geçen kış yaklaşık üç milyon avroya Go Ahead Eagles'a satılan Stefán Ingi Sigurdarson'a ait.