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Inbeom HwangImago
Sydney Jordan

Çeviri:

Feyenoord ilk teklifi reddetti ve Hwang In-beom’un fiyatını yükseltti

Transfers
Feyenoord
FC Porto
I. Hwang

Daha önce Portekizli A Bola gazetesi, Hwang In-beom’un FC Porto’ya transfer olmasının sadece bir zaman meselesi olduğunu bildirmişti. Şimdi ise Record gazetesi, Feyenoord’un bu Portekizli dev kulübün ilk teklifini reddettiğini yazıyor.

Portekizli gazete, Rotterdam-Zuid’da iki sezon daha sözleşmesi bulunan Hwang’ın menajeriyle ilke anlaşmasına varıldığını doğruluyor.

Şu anda Feyenoord ile görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor ve yaklaşık yedi milyon euro tutarında bir teklif sunulduğu belirtiliyor.

Ancak kulüp bu teklifi kabul etmedi ve defansif orta saha oyuncusu için daha yüksek bir bedel talep ediyor.

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Hwang, 2024 yılında yedi milyon avroya Kızıl Yıldız Belgrad'dan transfer edilmişti ve Rotterdam ekibinin, o dönemde onun için ödediklerinden daha fazla bir bedel talep ettiği bildiriliyor.

Record'a göre Os Dragões, 29 yaşındaki Güney Koreli oyuncu için cüzdanını çok fazla açmaya niyetli değil. Bu nedenle Estádio do Dragão'ya transferi hiç de kesin değil.

Portekizlilerin Hwang’a en fazla üç sezonluk bir sözleşme teklif etmek istediği söyleniyor. A Bola gazetesi daha önce, Feyenoord oyuncusunun Portekiz’de yılda yaklaşık üç milyon euro kazanabileceğini bildirmişti.

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