Feyenoord ile adı anılan oyuncu, İskoçya’da yeni bir kulüp buldu

Wouter Vrancken, Heart of Midlothian’ın yeni teknik direktörü oldu. Bu ayın başlarında Feyenoord’un da ilgisini çeken 47 yaşındaki teknik direktör, Belçika’nın Sint-Truiden takımından transfer oldu.

Heart of Midlothian, namı diğer Hearts, geçen sezon 1960'tan bu yana ilk kez olacak şekilde beşinci İskoçya şampiyonluğuna çok yaklaşmıştı. Edinburgh ekibi, son maç gününe kadar ligin zirvesinde yer alıyordu.

Ancak son maç haftasında Celtic'e konuk olmaları gerekiyordu. Hearts'ın bir beraberlik alması yeterliydi, ancak 3-1 mağlup oldu. Bu nedenle şampiyonluk bir kez daha Celtic'in oldu.

Mükemmel geçen sezonun ardından Hearts, teknik direktörünü kaybetti: Derek McInnes, Rangers’a transfer oldu. Halefinin aranması sürecinde geçen hafta İskoç medyasında, bu ayın başlarında Robin van Persie’nin yardımcı antrenörü olarak görev yaparken Feyenoord tarafından da kovulan René Hake’in adı da geçti.

Ancak Hearts şimdi Vrancken'i tercih ettiği için Hake, bu yeni baş antrenörlük görevini kaçırmış oldu. Bu, bu yaz ilk kez yaşanan bir durum değil: Hollandalı teknik adam daha önce Sparta Rotterdam ve Leicester City ile de anılmıştı, ancak bu kulüpler de başka birini tercih etmişti.

Vrancken, bu yaz sona erecek olan Sint-Truiden ile olan sözleşmesini uzatmamaya karar verdi ve bu nedenle yeni bir meydan okuma arıyordu. Belçika kulübünde büyük başarılara imza attı: geçen sezonu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazandı. Bu başarıyla kulüp tarihinde bir ilke imza attı: kulüp daha önce hiç Avrupa kupalarına katılmayı başaramamıştı.

İki hafta önce 1908.nl, Vrancken’in Feyenoord’un yeni teknik direktörü olmak için “ciddi bir aday” olduğunu bildirmişti. Sonunda Rotterdam ekibi, Giovanni van Bronckhorst’u tercih etti.