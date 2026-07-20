Feyenoord için çifte darbe: iki orta saha oyuncusu Rotterdam’dan ayrılıyor

Martijn Krabbendam, Voetbal International adına yaptığı açıklamada, Hwang In-beom’un Feyenoord’dan FC Porto’ya transferinin kesinleştiğini bildirdi. Orta saha oyuncusu, Pazartesi günü sağlık kontrolünden geçecek. Ayrıca, Ramiz Zerrouki’nin FC Twente’ye transferi de resmi olarak tamamlandı.

Feyenoord, Hwang için Porto ile yaklaşık beş milyon avroluk bir transfer ücreti üzerinde anlaşmaya vardı. Porto teknik direktörü Francesco Farioli, bu orta saha oyuncusunu mükemmel bir orta saha oyuncusu olarak gördüğü için transferine büyük destek verdi.

Bu arada Hwang da Feyenoord’dan ayrılmayı çok istiyordu. Güney Kore milli takım oyuncusu, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un elindeki kalabalık orta saha kadrosunda kenara itileceğini hissediyordu. Çünkü Rotterdam ekibi, yeni transfer Charles Vanhoutte'nin yanı sıra kadrosunda Oussama Targhalline, Luciano Valente, Sem Steijn, Gjivai Zechiël, Jakub Moder ve Calvin Stengs gibi isimlere de sahip.

Hwang, 2024 yazından beri Feyenoord forması giyiyordu. Güney Kore milli takımında 76 kez forma giyen oyuncu, o dönemde Rode Ster FC’den yedi milyon euroya transfer edilmişti. Feyenoord’da toplam 54 maça çıktı. Dört gol attı ve sekiz asist yaptı.

De Kuip’te 2028 ortasına kadar sözleşmesi vardı, ancak sözleşmesinin sonuna kadar kalmayacak. VI, sözleşme süresi hakkında ayrıntı vermese de, Hwang’ın Porto’da 2029 ortasına kadar sözleşme imzaladığı ve bir yıl uzatma opsiyonu bulunduğu bildiriliyor.

Zerrouki’nin transferi de bir süredir gündemdeydi, ancak Twente bu transferi Pazartesi günü resmi olarak duyurdu. Söylentilere göre Feyenoord, ayrılmak isteyen Cezayirli milli oyuncudan 2 ila 2,5 milyon euro gelir elde edecek. Bu rakam, Feyenoord’un 2023 yılında onun için ödediği 7 milyon eurodan oldukça düşük.

Zerrouki, Feyenoord’un kulüp web sitesinde yaptığı açıklamada, “Üç yıl önce Feyenoord’a geldiğimde, başarmaktan başka bir şey istemiyordum” dedi. “De Kuip’teki Şampiyonlar Ligi maçları ve kupa zaferi gibi gururla ve keyifle geriye baktığım pek çok an da var. Ancak her şey hepimizin umduğu gibi gelişmedi. Bu nedenle FC Twente’ye kesin transferim doğru bir adım gibi geliyor. Tüm taraftarlara ve Feyenoord’daki herkese en iyi dileklerimi sunuyorum.”