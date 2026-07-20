Feyenoord, Hwang'ı beş milyon avroya sattı

In-Beom Hwang, Feyenoord’dan FC Porto’ya resmi olarak transfer oldu. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Francesco Farioli’nin çalıştırdığı kulüple dördüncü yıl opsiyonlu üç yıllık bir sözleşme imzaladı. FR12.nl’nin haberine göre, Feyenoord, Hwang’ın satışından beş milyon euro gelir elde etti.

Hwang, daha önce FC Porto ile anlaşmaya varmış ve sağlık kontrolünden başarıyla geçmişti. Böylece her iki kulüp de transfer ücreti konusunda mutabakata vardı.

Güney Kore milli takım oyuncusu, İngiltere, Almanya, Orta Doğu ve Dennis te Kloese'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Monterrey'den de ilgi görmüştü. Ancak Hwang, Farioli ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimali nedeniyle bilinçli bir şekilde Porto'yu tercih etti.

Feyenoord, Hwang’ı 2024 yılında Kızıl Yıldız Belgrad’dan yedi milyon avroya transfer etmişti. Orta saha oyuncusu kısa sürede orta sahada vazgeçilmez bir isim haline geldi, ancak Hwang zaman zaman sakatlık sorunlarıyla da boğuştu.

Ayrıca Luciano Valente, Oussama Targhalline, Jakub Moder ve Sem Steijn gibi oyuncularla da ciddi bir rekabet içindeydi. Buna ek olarak, bu yaz Charles Vanhoutte de De Kuip’e transfer edildi.

Hwang, Feyenoord'dan 54 maçta forma giymiş olarak ayrılıyor. Güney Koreli oyuncu dört gol attı ve sekiz asist yaptı.