Feyenoord, hızlı gelişimini 2029'a kadar geçerli bir sözleşmeyle ödüllendirdi

Tobias van den Elshout, Feyenoord'a sadık kalıyor. 19 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, Cuma günü kendisini 2029 yılının ortasına kadar Rotterdam ekibine bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Ayrıca Feyenoord'un, sözleşmeyi 2030 yılının ortasına kadar bir yıl uzatma opsiyonu bulunuyor.

Feyenoord, 12 Mart'ta, kısa süre önce Hollanda U19 Milli Takımı'nda hat-trick yapan genç milli oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığını duyurmuştu. Van den Elshout'un De Kuip'teki eski sözleşmesi bir yıldan fazla bir süre daha devam edecekti.

Van den Elshout, Feyenoord'un gençlik akademisinin neredeyse tamamını geçirdi ve bu sezon Robin van Persie'nin takımında düzenli olarak antrenmanlara katılıyor. Orta saha oyuncusu, altı maça yayılan 28 dakika süreyle Feyenoord 1'de forma giydi.

"Bugün benim, ailem ve arkadaşlarım için harika bir gün. Etrafımdaki herkes için güzel bir an," diyor genç Feyenoordlu, sözleşmeleri imzaladıktan sonra sevinçle.

"Gittikçe daha iyi olduğumu ve her zaman hazır olduğumu hissediyorum. Bu bana iyi bir his veriyor. Ve bu sözleşme de bunun güzel bir ödülü," diyerek Van den Elshout, Rotterdam-Zuid'daki yeni uzun vadeli anlaşmaya atıfta bulunuyor.

Lahey doğumlu oyuncu, kısa süre önce Ajax'a karşı oynanan De Klassieker maçında forma giydi. "Küçük bir çocukken, Feyenoord'da oynamayı hayal edersiniz. Ama De Klassieker'da sahada olmak beni gerçekten etkiledi. Feyenoord formasıyla De Klassieker'da oynayabildiğim için çok gurur duyuyorum."