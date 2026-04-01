Feyenoord, hevesli bir teknik direktörden aniden bir iş başvurusu aldı

Fortuna Sittard'ın teknik direktörlüğünden dört sezonun ardından ayrılan Américo Branco, Feyenoord'da görev almayı çok istiyor. 35 yaşındaki yönetici, Voetbal International'a verdiği röportajda bunu dile getirdi.

Fortuna ve Branco, görüş ayrılığı nedeniyle önümüzdeki yaz yollarını ayıracak. Portekizli yönetici, baş antrenör Danny Buijs ile bozulan ilişkisi konusunda açık sözlü.

“Danny ile ilişkimizin kötü olup olmadığını sorarsanız, hayır derim. Ama Fortuna'dan ayrıldıktan sonra onunla yemek yiyip yemeyeceğimi sorarsanız, yine hayır derim. Birçok açıdan farklıyız,” diyor Branco.

Branco’nun Fortuna’da geçirdiği dört sezonda, kulüp hiçbir zaman ciddi bir küme düşme stresi yaşamadı. Ayrıca transferlerden milyonlarca euro kar elde etti.

Branco, geleceğinin nerede olacağını henüz bilmiyor. Yine de hırslı yönetici, VriendenLoterij Eredivisie'de kalmayı da göz ardı etmiyor. “Gizlice Hollanda'daki büyük bir kulüpte bir şans yakalamayı umuyorum.”

“Feyenoord bana en uygun olur diye düşünüyorum. Orada da değer katabileceğime eminim. Ama aynı zamanda, tanınmış eski oyuncuların daha önce tercih edileceğini de biliyorum. Bu, taraftarlar nezdinde de daha iyi karşılanır,” diyor Branco.

Branco, bu açıklamalarıyla özellikle Ajax, Feyenoord ve PSV'deki mevcut duruma atıfta bulunuyor olabilir. Amsterdam'da Jordi Cruijff görevine yeni başlamışken, Earnest Stewart Eindhoven'da oldukça başarılı. Rotterdam'da ise kısa süre içinde yeni bir teknik direktör atanması umuluyor.