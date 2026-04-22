Feyenoord harekete geçecek mi? "Özgeçmişine bakarsanız bu adım mantıklı olur"

Bert van Marwijk, Danny Buijs'in Feyenoord'un teknik direktörü olması durumunda bunu garip bulmayacağını söyledi. Rotterdam kulübünün eski başarılı teknik direktörü, Voetbal International dergisine verdiği röportajda böyle konuştu.

Buijs ve Van Marwijk, Hollanda futbol dergisine çiftli bir röportaj verdi. Gazeteci ve kulüp gözlemcisi Geert-Jan Jakobs, röportajda ilk olarak Buijs'e acil bir soru yöneltti.

“Feyenoord ararsa ne yaparım? Bunun üzerine düşünmüyorum. Eğer olursa, bu insanın duygularını etkiler. O zaman nasıl davranacağına karar verirsin,” diye yanıtlıyor 43 yaşındaki Buijs alçakgönüllü bir şekilde. 2006 ile 2009 yılları arasında De Kuip'te oyuncu olarak forma giymişti.

Van Marwijk bu fikri olumlu buluyor. “Özgeçmişine bakarsanız, bu adım mantıklı olur. O bölgeden geliyor, kulübü tanıyor, zihniyeti herkesten iyi biliyor. Böyle bir kulüp de cesaret etmeli, tıpkı o zamanlar benim durumumda olduğu gibi.”

Şu an için Buijs, mevcut kulübü Fortuna Sittard’a odaklanıyor. “Yüzde 99 kalacağım dedim, çünkü yüzde yüzü garanti edemezsin. Her zaman bir şeyler olabilir.”

Buijs kulüpte kendini evinde hissediyor. “Yıllar önce Limburg’da yaşamayı aklımın ucundan bile geçirmezdim. Bu, Randstad’ın dar görüşlülüğü, kibiridir. Şimdi size şunu söyleyebilirim: buradaki evimden artık ayrılmayacağım.”

“Hayat, samimiyet ve ferahlık bana çok iyi geliyor. Ayrıca burada çok iyi anlaştığım birini tanıdım,” diyor Buijs.