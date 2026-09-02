Feyenoord, Hadj Moussa için 30 milyonluk teklif aldı

Al-Ittihad, Feyenoord'a Anis Hadj Moussa için 30 milyon euroluk bir teklif sundu. Gazeteci Santi Aouna çarşamba günü bunu doğruladı. Rotterdam ekibinin bu teklifi kabul edip etmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Hollanda kulüpleri çarşamba 2 Eylül saat 23.59'a kadar oyuncu transfer edebiliyor. Al-Ittihad ise Suudi Pro Ligi'ndeki transfer kuralları gereği 6 Eylül'e kadar oyuncu satın alabiliyor.

Algemeen Dagblad kısa süre önce Hadj Moussa'nın Suudi Pro Ligi'nden gelen bir teklifi reddettiğini yazmıştı. Kanat oyuncusunun Premier League'de bir maceraya daha sıcak baktığı belirtilmişti.

Bu arada Premier League'de transfer dönemi kapandığı için Hadj Moussa'nın artık bir İngiliz kulübüne imza atması mümkün değil. Al-Ittihad da 30 milyon euroluk teklifle bundan yararlanmayı umuyor.

Hadj Moussa yakın geçmişte çeşitli kulüplerle anılmıştı. Bunlar arasında Beşiktaş, Borussia Dortmund, Aston Villa ve Sporting Portugal da yer aldı, ancak herhangi bir anlaşma sağlanmadı.

Kanat oyuncusunun Feyenoord ile sözleşmesi 2030 yılının ortasına kadar devam ediyor. Transfermarkt'ın Hadj Moussa için şu anda biçtiği değer 23 milyon euro.

Feyenoord bu arada Reiss Nelson'ı kadrosuna kattı, ancak bu transfer daha çok sol kanat için yapıldı. Kanat oyuncusu, Arsenal'den ayrılmasının ardından bonservissiz durumdaydı ve daha önce bir süre De Kuip'te de forma giymişti.