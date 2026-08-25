Lille OSC, Gjivai Zechiël için verilen mücadelede pes edecek gibi görünmüyor. Fransız ekibi daha önce Feyenoordlu orta saha oyuncusu için yaklaşık 10 milyon euro teklif etmişti, ancak şimdi daha da büyük bir teklifle geri döndü.

Bunun temel nedeni Ayoub Bouaddi’nin Manchester City’ye rekor bedelle satılması. On sekiz yaşındaki üst düzey yetenek, Lille’e 95 milyon euroluk garanti bir bonservis kazandırıyor; bu da Fransız ekibinin artık Zechiël için muhtemelen çok ileri gidebileceği anlamına geliyor.

Rijnmond Sport’ta konuşan Dennis Kranenburg, “Lille’den somut ilgi var. Bu ilgi zaten vardı ama onlar şimdi yaklaşık yüz milyonluk bir oyuncu sattı ve artık kapıyı daha da fazla çalıyorlar” dedi.

Kulübü yakından takip eden muhabire göre sportif direktör Dévy Rigaux, ciddi şekilde artırılmış bir teklif aldı. “Transfermarkt’ta Zechiël’in piyasa değeri hâlâ 10 milyon euro görünüyor. Ve benim anladığım kadarıyla şu anda bonuslar dahil 17 milyon euroluk bir teklif var.”

Bu rakamın Feyenoord’u satış konusunda ikna etmeye yetip yetmeyeceği ise şüpheli. Kulüp yönetimi artık Zechiël’i gelecek sezonun kilit oyuncularından biri olarak görüyor ve onu mümkünse takımda tutmak istiyor.

Kranenburg, “Soru şu: Feyenoord, sportif açıdan bunun bedeline rağmen belirleyici, hatta belki de şu anda en iyi oyuncusunun gitmesine izin vermemeyi mi seçecek” ifadelerini kullandı. “Yoksa basitçe reddedemeyecekleri bir rakam mı gelecek?”

Zechiël’i Feyenoord’a bağlama girişimi kapsamında, 2028’de sona erecek sözleşmesinin uzatılması gerekiyor. Kranenburg, “Tek soru, örneğin Lille’de teklif edilen maaşlarla rekabet edip edemeyecekleri” dedi.