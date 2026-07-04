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Sael KumbediImago
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Çeviri:

"Feyenoord, Givairo Read'in yerine geçecek devasa bir yeteneği göz önünde bulunduruyor"

Transfers
Feyenoord
Wolfsburg
S. Kumbedi

Feyenoord, VfL Wolfsburg’un küme düşmesinden yararlanmak istiyor. Foot Mercato’nun baş editörü Sébastien Denis’in bildirdiğine göre, Fransız üst düzey yetenek Saël Kumbedi (21) teknik direktör Devy Rigaux’nun listesinde yer alıyor.

Bu haber, Givairo Read’in olası ayrılığından ayrı düşünülemez. Yirmi yaşındaki sağ bek, birçok Avrupa’nın önde gelen kulübünün radarında yer alıyor.

Feyenoord, Kumbedi’yi onun yerine transfer ederse, De Kuip stadyumu sağ bek pozisyonunda bir kez daha üst düzey bir yeteneği izleme fırsatı bulacak.

Kumbedi, Le Havre formasıyla 2022'de kazandıkları U-17 Avrupa Şampiyonası'nda göze çarptıktan sonra yıllardır büyük bir yetenek olarak biliniyor. Olympique Lyon, o yaz onu 1 milyon euroya kadrosuna kattı.

Lyon formasıyla 62 resmi maça çıkan Kumbedi, geçen yaz Wolfsburg tarafından 6 milyon euroya transfer edildi. Almanya’da 2029 ortasına kadar sözleşme imzaladı.

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Wolfsburg küme düşmesine rağmen, Kumbedi Bundesliga’daki ilk sezonunda beş asist yaptı. Onun Almanya’nın ikinci ligine düşmesi pek olası görünmüyor.

Feyenoord, Kumbedi için ciddi bir rekabetle karşı karşıya. AS Roma, FC Porto, Lazio ve Ligue 1’den bir kulübün de ilgilendiği söyleniyor. Transfermarkt’a göre Fransız oyuncunun piyasa değeri 12 milyon avro.

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