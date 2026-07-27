Feyenoord, Givairo Read’in halefini belirledi: yeni sağ bek bu olmalı

Güvenilir kaynak Sascha Tavolieri’nin haberine göre Feyenoord, Givairo Read’in ideal yerine Davis Opoku’yu görüyor. OH Leuven’in sağ beki, Rotterdam ekibinin beğenisini kazanmış durumda.

Opoku transferinin, hiç şüphesiz yeni teknik direktör Dévy Rigaux’nun girişimi olduğu düşünülüyor. Dennis te Kloese’nin yerine gelen Rigaux, daha önce Club Brugge’de görev yapmıştı ve Belçika pazarını iyi tanıyor.

Opoku henüz 18 yaşında, ancak geçen sezon Leuven’in A takımında 16 kez forma giydi. Genç sağ bek, bu maçlarda 1 asist yaptı.

Bunun yanı sıra Belçika genç milli takımlarında da forma giyen oyuncu, maçlarının büyük bölümünü ülkenin üçüncü kademesinde mücadele eden Jong Leuven’de oynadı.

Transfermarkt’a göre Opoku’nun değeri 800 bin euro. 2028 yılının ortasına kadar Leuven ile sözleşmesi bulunan oyuncu, yedi yaşından bu yana bu kulüpte forma giyiyor.

Feyenoord, Nottingham Forest’a transferiyle sık sık gündeme gelen Read’in ideal alternatifi olarak Opoku’yu görüyor. İngiliz kulübü, geçtiğimiz hafta sonunda Feyenoord’a geliştirilmiş bir teklif sundu.