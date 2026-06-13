"Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst'u yeni bir görevde görmek istiyor"

Feyenoord, De Kuip'te dikkat çekici bir yeniden birleşme için çalışıyor. Feyenoord Transfermarkt'ın haberine göre, Rotterdam ekibi baş antrenörlük görevi için Sipke Hulshoff ile temasa geçti ve ayrıca Giovanni van Bronckhorst'un yardımcı antrenör olarak geri dönmesini de düşünüyor.

Feyenoord, gelecek sezonun teknik kadrosunu oluşturmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Hulshoff, Feyenoord'un yeni teknik direktörü olmak için en önemli aday olarak görülüyor.

Van Bronckhorst'un olası gelişi, Hulshoff'un kararıyla yakından ilişkili. 51 yaşındaki Frizyalı, Feyenoord'un teklifini kabul ederse, kulüp eski milli oyuncunun geri dönüşü için resmi adımlar atmak istiyor.

Van Bronckhorst'un Rotterdam'da tanıtılmasına gerek yok. Eski sol bek, Feyenoord'da oyuncu olarak başarılı dönemler geçirdi ve 2017'de teknik direktör olarak kulübü on sekiz yıl sonra ilk lig şampiyonluğuna taşıdı.

Son dönemde Van Bronckhorst, Liverpool'da görev yapıyordu. Orada teknik kadroda yer aldı ve İngiliz futbolunun en üst seviyesinde çalıştı.

Van Bronckhorst, son zamanlarda Feyenoord'da teknik bir görev için gündemdeydi, ancak Dévy Rigaux'nun yeni teknik direktör olarak gelmesiyle bu ihtimal ortadan kalktı. Şimdi kulüp ikonu, De Kuip'e geri dönebilir.

Van Bronckhorst, 2011 ile 2015 yılları arasında Feyenoord'da yardımcı antrenörlük yapmış, 2015 ile 2019 yılları arasında ise baş antrenör olarak görev almıştı.