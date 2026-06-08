Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst konusunda sürpriz bir karar aldı

Algemeen Dagblad gazetesi, Giovanni van Bronckhorst'un Feyenoord'a geri dönmesinin imkansız göründüğünü bildiriyor. Eski teknik direktör ve kulüp ikonu, geçtiğimiz haftalarda Rotterdam kulübünde yönetim görevine aday olarak gösterilmişti, ancak Feyenoord uzmanı Mikos Gouka'ya göre bu ihtimal artık neredeyse tamamen ortadan kalkmış durumda.

Feyenoord'un üst yönetiminde yaşanan son değişikliklerin ardından yeni bir organizasyon yapısı aranıyordu. Bu bağlamda, deneyimi ve kulüp geçmişiyle teknik direktör Dévy Rigaux'nun yanında destekleyici bir rol üstlenebilecek olan Van Bronckhorst'un adı da gündeme gelmişti.

Ancak artık gerçek bir dönüşten söz edilmiyor. AD gazetesine göre, yönetim kurulu üyesi Toon van Bodegom, Van Bronckhorst'un çevresiyle kişisel olarak temasa geçmişti, ancak Feyenoord'dan bu konuda bir yanıt gelmedi.

Böylece, başarılı eski teknik direktörün Feyenoord'da yeni bir göreve gelmesinin yolu kesin olarak kapanmış görünüyor. Kulüp içindeki mevcut karar vericiler, artık organizasyon için başka bir planı göz önünde bulunduruyor gibi görünüyor.

Feyenoord içindeki güç dengeleri son dönemde yeni yönetim lehine daha da kaydı. Gazeteye göre, genel müdür Robert Eenhoorn ve Rigaux, kulübün sportif ve organizasyonel rotası konusunda kontrolü açıkça ele geçirdiler.

Van Bodegom'un bu yeni dengelerin farkında olduğu belirtiliyor. Bu nedenle, mevcut planlarda mevcut yönetim yapısının yanı sıra ek bir üst düzey futbol pozisyonu için net bir yer kalmadı.

Van Bronckhorst için bu, De Kuip'e dönüşün şimdilik gündemde olmadığı anlamına geliyor. Eski milli oyuncu, uzun süre kulüp içindeki deneyimi ve statüsüyle değerli bir aday olarak görülüyordu, ancak bu düşünce artık terk edilmiş görünüyor.

Robin van Persie'nin kovulmasının ardından Van Bronckhorst, yeni teknik direktör adayı olarak da gündemde değil.