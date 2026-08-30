Feyenoord, pazar öğleden sonra ADO Den Haag karşısında çok kritik puanlar bıraktı. Giovanni van Bronckhorst’un ekibi, De Kuip’te henüz puanı bulunmayan yeni yükselen rakibi karşısında 2-2’nin ötesine geçemedi ve bunun için hatta 0-2’lik geriden gelmek zorunda kaldı. Ayase Ueda ile Anis Hadj Moussa, ikinci yarıdaki golleriyle yenilgiyi önledi.

Daha maç başlamadan Feyenoord bir aksilik yaşadı. Jeremiah St. Juste, ısınma sırasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı; bunun üzerine Javi López ilk kez ilk 11’de sahaya çıktı, Mika Mármol ise savunmanın merkezine geçti. Rotterdam ekibi ardından topa çok sahip olarak başladı ve ilk tehlikeyi Gaoussou Diarra ile yarattı.

Buna rağmen 12. dakikada sürpriz şekilde öne geçen taraf ADO oldu. Oussama Targhalline topu adeta rakibe hediye etti, ardından konuk ekip çok hızlı çıktı ve Nigel Thomas skoru 0-1’e getirdi. Rotterdam doğumlu hücum oyuncusu için bu, sezonun ilk golü oldu.

Feyenoord daha sonra hasarı telafi etmeye çalıştı ve bunun için yeterince fırsat buldu. Ueda’nın kafa vuruşu auta gitti, bir golü ofsayt nedeniyle iptal edildi ve 29. dakikada Kilian Nikiema ile karşı karşıya kaldı, ancak ADO kalecisi eşitlik golüne izin vermedi. Gjivai Zechiël de Nikiema’yı zorladı, öyle ki Feyenoord 40 dakika sonunda tam yüzde 72 topa sahip olma oranı ve 11 şut üretmişti.

Üstün oyuna rağmen Feyenoord soyunma odasına geride gitti, bunun ardından Van Bronckhorst, Diarra’nın yerine Sem Steijn’i oyuna alarak müdahalede bulundu. Steijn hemen tehlike yarattı ve ikinci yarının başlamasından kısa süre sonra Ueda’nın pasında direğe takıldı. Ancak çok geçmeden Feyenoord bir darbe daha aldı.

Sekou Sylla, 53. dakikada ADO’nun harika atağının ardından ceza sahası çizgisi civarından köşeye yaptığı alçak vuruşla skoru 0-2 yaptı. Kaleci Tjark Ernst bu pozisyonda pek güven vermedi. Schiedam doğumlu ve Gine milli takımı oyuncusu olan Sylla için bu, ADO formasıyla ilk Eredivisie golü anlamına geldi.

Feyenoord daha sonra tüm riskleri almak zorunda kaldı ve 62. dakikada sonunda farkı bire indirdi. Ueda ceza sahasında boş alan buldu ve yakın mesafeden topu ağlara göndererek skoru 1-2 yaptı, ardından Van Bronckhorst Shaqueel van Persie’yi de oyuna sürdü. ADO, Illaijh de Ruijter ile 1-3 için çok büyük bir fırsat daha yakaladı, ancak belirleyici anda top kontrolü onu yarı yolda bıraktı.

Diğer tarafta Hadj Moussa önce direğe takıldı, ardından 72. dakikada sahneye çıktı. Cezayirli oyuncu sağdan içeri kat etti ve topu güzel bir vuruşla Nikiema’nın uzanamayacağı şekilde ağlara kıvırarak skoru 2-2’ye getirdi. Feyenoord kalan bölümde galibiyet golünü bulamadı ve bu nedenle, karşılaşma öncesinde henüz tek puanı dahi olmayan ADO karşısında son derece hayal kırıklığı yaratan bir beraberliğe razı oldu.