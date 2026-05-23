Feyenoord, genel müdür olarak rüya adayı Robert Eenhoorn'u tanıttı

Rotterdamlı kulüp, resmi bir basın açıklamasıyla Robert Eenhoorn'un Feyenoord'un yeni genel müdürü olacağını duyurdu.

2014 ile 2024 yılları arasında AZ'nin başında bulunan 58 yaşındaki yönetici, 1 Temmuz itibarıyla De Kuip'te resmi olarak göreve başlayacak.

Dennis te Kloese'nin Feyenoord'dan ayrılacağını açıklamasının ardından, Rotterdamlı Eenhoorn hemen hemen herkes tarafından ideal aday olarak gösterilmişti. Artık o gün geldi.

Eenhoorn, kulübün web sitesi aracılığıyla ilk kez konuştu. “Rotterdam’da doğup büyümüş biri olarak Feyenoord’da göreve başlayacağım için çok gurur duyduğumu kimseye şaşırtmayacaktır.”

"Bir süre önce Te Kloese'nin yerine geçme olasılığı konusunda bana danışıldığında, benim rolüm, kulüp hakkındaki vizyonum ve kulübün kendi vizyonu hakkında kapsamlı bir şekilde konuştuk. Bunlar verimli görüşmelerdi ve sonrasında Feyenoord'un şu anda benim için doğru seçim olduğunu hissettim," dedi Eenhoorn.

Eenhoorn yeni görevini sabırsızlıkla bekliyor. “En azından, birkaç iyi yılın ardından kulübün yeni bir aşamaya, ya da bir sonraki adıma hazır olduğunu hissettiğim için. En önemlisi, hep birlikte doğru rotayı belirlememiz ve o rotada ilerlememiz. Zorluk, Feyenoord’un tarihi kimliğini korumakla birlikte, modern bir üst düzey spor organizasyonunun yerine getirmesi gereken tüm koşulları da yaratabilmemizdir.”

Feyenoord denetim kurulu başkanı Toon van Bodegom da söz aldı. “Robert’ın adının listemizde çok üst sıralarda yer alması elbette sürpriz değil. Bunda onun deneyimi ve geçmişi rol oynadı. Ancak bir özgeçmişten daha önemli olan, bir kişinin vizyonunun kulübün vizyonuyla uyumlu olup olmadığı ve onun, iyileştirilebilecek konulara yön verebileceğine ve kulübü tekrar ileriye taşıyabileceğine inanıp inanmadığınızdır. Durum böyleydi.”