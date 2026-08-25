Feyenoord, Manchester United ile Chido Obi için kiralık transfer konusunda görüşüyor. De Telegraaf’ın salı günü aktardığına göre İngiliz devi, henüz 18 yaşındaki Danimarkalı forvetin başka bir kulüpte tecrübe kazanmasına sıcak bakıyor.

Giovanni van Bronckhorst’un elinde Ayase Ueda, Casper Tengstedt, Shaqueel van Persie ve Nacho Ferri olmak üzere halihazırda dört hücum oyuncusu bulunuyor. Buna rağmen Nijerya vatandaşlığı da bulunan Obi’nin transferi için çalışmalar sürüyor.

Feyenoord şu aşamada kiralık bir anlaşma üzerinde duruyor. Gelecek yıl için satın alma opsiyonunun da görüşülüp görüşülmediği bilinmiyor. Transfermarkt verilerine göre Obi’nin güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Rotterdam ekibi, geçen sezon Hollanda’da gol kralı olan Ueda’nın ayrılığı ihtimalini de göz önünde bulunduruyor olabilir. Fenerbahçe kısa süre önce bir teklif sundu ancak Japon forvetin önceliği Premier League.

De Telegraaf’a göre Obi’nin olası gelişi, Van Persie için kötü haber anlamına geliyor. Genç oyuncu son haftalarda Ferri’ye kıyasla daha az süre aldı. “Şimdi bir de aynı yaştaki yabancı bir santrfor gelirse, tablo onun adına daha da iyiye gitmez.”

Obi, 2022’de Arsenal tarafından İngiltere’ye getirildi. İki yıl sonra da dikkat çeken bir hamleyle Manchester United’a transfer oldu. Premier League’deki ilk maçına ise Şubat 2025’te çıktı; Tottenham Hotspur karşısında Casemiro’nun yerine oyuna girmişti.