Nacho Ferri, Feyenoord'da her geçen gün daha iyiye gidiyor gibi görünüyor. Ayase Ueda'nın halefi, pazar günü PEC Zwolle deplasmanında 0-7 kazanılan maçta attığı üç golle klasını gösterdi.

Hırslı forvet, Feyenoord One'a verdiği kapsamlı röportajda, "Açıkçası burada ligde oynadığım ilk maçları çok iyi bulmadım. Ama giderek daha iyiye gidiyor ve kendimi geliştirmeyi sürdürmek istiyorum" dedi.

Ferri'nin Zwolle'deki tarihi fark galibiyetinden hat-trick çıkarıp çıkarmadığı bir süre belirsizliğini korudu. "Çünkü önce evet dediler, sonra hayır, ardından yine evet dediler. Dün sabah sonunda doğrulandı. Bu yüzden şüphe etmeyi sürdürdüm ama sonuçta hat-trick'im var. Artık gerçek maç topunu aldım. Topu zaten yanıma almıştım, tedbir amaçlı. Bu, profesyonel futbolcu olarak ilk hat-trick'imdi."

Ferri, PEC karşısında attığı ikinci golü geçen pazar gününün favori golü olarak gösteriyor. "PEC Zwolle'ye attığım ikinci gol bana en fazla tatmini verdi. Bence harika bir takım golüydü. Güzel bir ataktı. Fizik gücü yüksek bir oyuncuyum, ikili mücadelelere girmeyi seven ve takım için çalışan biriyim."

İspanyol forvetin Feyenoord kadrosunda en çok İspanyolca ve Portekizce konuşan oyuncularla yakın bir bağı var. "Dil nedeniyle Mika Mármol, Javi López ve Gonçalo Borges'le. Kendi dilinizde konuşabilmeniz çok önemli. Bu yüzden aramızdaki bağ çok güçlü."

Ferri geçmişte daha çok Cristiano Ronaldo hayranıydı. Forvet oyuncusu artık daha çok başka santrforları izliyor. "Şimdi biraz daha büyüdüğüm için fiziksel olarak daha çok Erling Haaland ya da Lukaku'ya özeniyorum. Şu anda izlediğim santrforlar onlar. Onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Nasıl hareket ettiklerini ve vücutlarını nasıl kullandıklarını görmek için çok fazla görüntü izliyorum."

Yaz transfer döneminde takıma katılan oyuncu, Feyenoord formasıyla şu ana kadar altı maça çıktı. Bu seride üç gol ve bir asist üretti.