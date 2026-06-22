Feyenoord, forvet oyuncusu konusunda prensip anlaşmasına vardı

Nacho Ferri, Feyenoord’a transfer olmak üzere. FR12.nl’nin Pazartesi günü verdiği habere göre, Rotterdam kulübü, İspanya’dan gelen 21 yaşındaki forvetin transferi konusunda KVC Westerlo ile prensip anlaşmasına vardı. Transfer ücreti konusunda ise henüz bir bilgi yok.

İki kulüp arasında genel hatlarıyla bir anlaşma var. Şimdi, Belçika kulübüyle üç sezon daha sözleşmesi bulunan Ferri için yaz transferinin son ayrıntılarının tamamlanması gerekiyor. İspanyol oyuncu, kısa süre önce Feyenoord ile kişisel olarak da anlaşmaya varmıştı.

Ferri, Feyenoord’un yeni bir forvet transferi konusunda belirlediği profile uyuyor. Genç forvet 1,92 metre boyunda, hava toplarında güçlü ve her zaman sıkı çalışmaya hazır. Transfer hedefi olan bu oyuncu, geçen sezon Jupiler Pro League’de en az 100 hava topu mücadelesi veren tüm oyuncular arasında yüzde 64’lük bir başarı oranı yakaladı.

Westerlo, geçen sezon Ferri’yi özellikle fiziksel nitelikleri nedeniyle sık sık pas bağlantı noktası olarak kullandı. Feyenoord’a göre, Ferri’nin agresif pres yapma tarzı ve yüksek koşu kapasitesi, kulübün önümüzdeki sezon için hedeflediği yoğunluğa uygun.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Ferri’ye Feyenoord’da forvet olarak kendini daha da geliştirme fırsatı vermek istiyor. Özellikle gol vuruşları konusunda, geçen sezonu tüm turnuvalarda 37 maçta 11 golle tamamlayan Ferri’nin gelişime açık olduğu bir alan.

Ferri, 2025 yılında Eintracht Frankfurt’tan bir buçuk milyon avroya transfer edildiği Westerlo’da henüz sadece bir sezon geçirdi. Şu anda Transfermarkt tarafından transfer değeri altı milyon avro olarak tahmin ediliyor.

Genç forvet, 2021’de Frankfurt tarafından keşfedilmeden önce Montaverner, FC Ontinyent ve UD Alzira’nın altyapılarında yetişti. Onun transferi, Premier Lig ve Bundesliga kulüplerinin ilgisini çeken Ayase Ueda’nın geleceğinden bağımsız görünüyor.