Feyenoord, FC Barcelona'da geçmişi olan bir defans oyuncusuna teklifte bulundu

FR12.nl'nin Pazar günü verdiği habere göre, Feyenoord Mika Mármol'a ilk teklifini yaptı. İspanyol Las Palmas takımında forma giyen 24 yaşındaki stoperin sözleşmesi sona ermek üzere ve bu nedenle teknik direktör Dévy Rigaux için ilgi çekici bir seçenek oluşturuyor.

Sol bek olarak da oynayabilen Mármol, birçok kulübün radarında. Feyenoord için şimdi, İspanya'dan gelen bu çok yönlü savunmacının Hollanda'ya transfer olmaya sıcak bakıp bakmayacağını beklemek gerekiyor.

Feyenoord'un ilgilendiği savunma oyuncusu, gençlik yıllarında bir süre FC Barcelona'nın altyapısında yer aldı ve yıllar sonra İspanya şampiyonuna geri döndü. B takımından A takıma yükselen oyuncu, 2021/22 sezonunda bir dakika süre aldı.

FC Andorra'daki macerasının ardından Mármol, Segunda División'da mücadele eden Las Palmas tarafından transfer edildi. Defans oyuncusu, İspanya'nın ikinci liginde beşinci sırada bitiren kulüpte güçlü bir sezon geçirdi.

FR12.nl'ye göre Feyenoord, Olympiakos ve Almanya'dan çeşitli kulüplerle rekabet halinde. Transfer serbestliği yaklaşırken, önümüzdeki haftalarda Mármol'a olan ilginin artması bekleniyor.

Gazeteci Mounir Boualin, Mármol'un PSV'nin de listesinde olduğunu, ancak ilginin bir süreliğine askıya alındığını bildiriyor. Eindhoven ekibi, oyuncuyla ilgili gelişmeleri arka planda takip ediyor.

Mármol, İspanya formasıyla yedi genç milli maçta forma giydi. Ancak, Avrupa şampiyonu olan takımın A kadrosunda henüz forma şansı bulamadı. Transfermarkt, 1,83 metre boyundaki savunma oyuncusunun mevcut transfer değerini on milyon euro olarak tahmin ediyor.

Barcelona, Mármol'un sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle daha önce kararlaştırılan geri alım opsiyonunu kullanamaz. Dolayısıyla 30 Haziran'dan itibaren İspanyol oyuncu istediği yere gidebilir. Bu arada 2024 yılında Feyenoord'un da radarındaydı; bir yıl sonra Atlético Madrid'e transfer olan Dávid Hancko'nun olası halefi olarak görülüyordu.