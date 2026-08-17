Feyenoord, pazartesi günü basına kapalı oynanan hazırlık maçında Belçika ekibi KVC Westerlo'ya 2-1 mağlup oldu. Shaqueel van Persie, Rotterdam temsilcisini öne geçirse de bu galibiyet için yeterli olmadı.

Van Persie junior, Sem Steijn'ın kullandığı kornerde uyanık davrandı ve becerikli bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Westerlo, devre arasından önce skora dengeyi getirdi ve dostluk maçını ikinci yarının başlamasının ardından lehine çevirdi.

Feyenoord'un ilk 11'i, pazar günü Go Ahead Eagles karşısında (2-2) yedek kulübesinde oturan oyunculardan oluştu. Giovanni van Bronckhorst değil, kenardan verilen talimatlardan Sipke Hulshoff ile Saïd Bakkati sorumluydu.

Casper Tengstedt ve Jivayno Zinhagel, devre arasında Van Persie ile Jordan Lotomba'nın yerine oyuna girdi. Bir saatlik oyun bölümünün ardından Gonçalo Borges, sağ kanat pozisyonunda yerini Luka Ivanusec'e bıraktı.

Tengstedt, maçın son bölümünde 2-1'lik yenilgiyi telafi etmek için iki fırsat yakaladı, ancak gol atmayı başaramadı. Bu nedenle Feyenoordlu oyuncular sahadan kıl payı bir yenilgiyle ayrıldı.

Odak şimdi yeniden Vriendenloterij Eredivisie'ye çevrilebilir. Pazar günü Go Ahead karşısında pahalıya mal olan puanlar bırakan Feyenoord, pazar günü iki haftası geride kalan ligde henüz puanı bulunmayan yeni ekip SC Cambuur'a konuk olacak.

Feyenoord'un ilk 11'i: Bossin; Lotomba (Zinhagel), Deijl, Ahmedhodzic, Wessels; Steijn, Kasanwirjo, Van den Elshout; Van Persie (Tengstedt), Ferri, Borges (Ivanusec).