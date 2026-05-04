Feyenoord, Dennis te Kloese'nin muhtemel halefi ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi

Feyenoord, yeni genel müdür adayı olarak gündemde olan Robert Eenhoorn ile görüşme gerçekleştirdi. Bu haber, Pazartesi günü Voetbal International tarafından duyuruldu.

Rotterdamlı yönetici, yönetim düzeyinde Feyenoord'un geleceğine yön verecek önemli bir aday olarak görülüyor.

Kulüp gözlemcisi Martijn Krabbendam'ın haberi, Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını koklayan Feyenoord hakkında kapsamlı bir analizle birlikte sunuldu.

“Feyenoord'un yeni genel müdürü - Robert Eenhoorn ile görüşme yapıldı - hemen önemli bir kararın eşiğinde. Artık tek mesele kazanmak mı, yoksa kulüp bu hırsı, son beş yılda bir Avrupa finali, bir şampiyonluk ve bir KNVB Kupası'nın yanı sıra çok fazla iyi niyet de kazandıran hedeflediği kulüp kültürüne yeniden bağlayacak mı?”

“Fortuna Sittard maçı bize bir şey öğrettiyse, o da Şampiyonlar Ligi’ne neredeyse ulaşmış olmanın haklı rahatlaması ve sevincinin yanı sıra, Feyenoord’un yakın gelecekte tam olarak ne istediği ve bu hedefi en iyi şekilde şekillendirebilecek teknik direktör ve antrenörün kimler olduğu konusunda ciddi bir değerlendirme yapılması gerektiğidir,” diye yazıyor Krabbendam.

Eenhoorn'un Dennis te Kloese'nin halefi olup olmayacağı ve görüşmenin sonucu ne olacağı, Krabbendam'ın makalesinden net olarak anlaşılmıyor.

Feyenoord, öncelikle yeni bir genel müdür atamak istiyor gibi görünüyor; bu kişi, yeni teknik direktörün atanması konusunu ele alacak. Ardından, şüphesiz baş antrenör Robin van Persie'nin rolü de değerlendirilecektir.