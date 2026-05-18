Feyenoord, Dennis te Kloese'nin halefini kadrosuna kattı

Voetbal International gibi kaynakların aktardığına göre, Dévy Rigaux Feyenoord’un yeni teknik direktörü oldu. Club Brugge’den gelen 38 yaşındaki yönetici, dört yılı aşkın bir süre görev yaptıktan sonra yakında De Kuip’ten ayrılacak olan Dennis te Kloese’nin halefi olacak.

Sadece evrak işlerinin halledilmesi gerekiyor. Bu işler halledildiğinde, Rigaux Feyenoord ile üç yıllık bir sözleşme imzalayacak. Genç Belçikalı, kariyerine Meksika'nın CF Monterrey takımında devam edecek olan Te Kloese'nin teknik görevlerini devralacak.

Te Kloese, teknik işlerin yanı sıra Rotterdam kulübünün genel işlerini de yürütüyordu. Feyenoord, bu pozisyon için geçen yıla kadar AZ'de görev yapan Robert Eenhoorn'u gözüne kestirdi. Eenhoorn'un atanması an meselesi gibi görünüyor.

Algemeen Dagblad gazetesi Pazartesi günü, Feyenoord'un Eenhoorn ile "genel hatlarıyla" anlaştığını bildirdi. Rotterdam doğumlu Eenhoorn, yıllardır kulübün radarındaydı ve şimdi Vriendenloterij Eredivisie'de ikinci sırada yer alan takıma katılıyor.

Rigaux, 2009'dan beri Club Brugge'de çalışıyor. 38 yaşındaki Rigaux, gençlik antrenörü olarak başladı ve Belçika kulübünde "futbol direktörü" pozisyonuna kadar yükseldi. Şimdi ise sınırın ötesinde yeni bir görev onu bekliyor.

Rigaux, Club Brugge'nin lig şampiyonluğunu kazanmasının ardından Feyenoord'da tanıtılacaktı. Belçika'nın dev kulübü henüz resmi olarak şampiyon olmasa da, spor direktörünün Hollanda'ya gideceği zaten biliniyor.

Giovanni van Bronckhorst, Rigaux'ya yardımcı olmak üzere gündemde. Liverpool'un şu anki yardımcı menajeri, bir zamanlar eski Feyenoord teknik direktörünü Brugge'ye getirmeye çalışan Belçikalı direktörü tanıyor.