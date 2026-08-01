Feyenoord, “davranış sorunları” yaşayan oyuncusuyla yollarını derhal ayırdı

Feyenoord, Chris-Kévin Nadje ile resmen yollarını ayırdı. Rotterdam ekibi, kulübün resmi kanalları aracılığıyla yaptığı açıklamada orta sahanın kariyerine Belçika ekibi KAS Eupen'de devam edeceğini duyurdu.

Nadje, iki sezon önce FC Versailles'tan 500 bin euro karşılığında transfer edilmişti. Feyenoord'da hiçbir zaman takımda kalıcı bir yer edinmeyi başaramadı.

De Kuip'teki ilk sezonunda tüm kulvarlarda toplam 13 maça çıktı. Gol atamadı ve asist de yapamadı.

Geçen sezon ise birkaç ay kiralık olarak Excelsior'da forma giydi, ancak orada da neredeyse hiç süre alamadı. Teknik direktör Ruben den Uil, davranışları nedeniyle onu şubat ayında kadro dışı bıraktı.

Nadje, Feyenoord'a geri döndü ancak bu dönüş uzun sürmedi. Kulüp onu ABD'de Monterey Bay FC'ye kiraladı. Burada 12 maça çıktı ve 2 gol attı.

Artık kariyerine Eupen'de devam edecek. Belçika 2. Lig ekibinin Nadje için ne kadar bonservis ödeyeceği ise henüz bilinmiyor.