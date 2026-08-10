Feyenoord’da sakin ortam tamamen geri dönmüş durumda; Ziggo Sport ekranlarında yayınlanan Rondo programında masadakilerin vardığı sonuç bu. Yeni bir teknik direktör, genel direktör ve sportif direktörle birlikte Rotterdam-Zuid’da tablo bir anda çok daha umut verici görünüyor.

Geçen pazar Giovanni van Bronckhorst’un ekibi, sezonun açılış maçında Sparta Rotterdam karşısında biraz zorlanarak 0-1 kazandı, ancak oyun zaman zaman oldukça iyiydi. Theo Janssen ile Wim Kieft’e göre özellikle Luciano Valente ve Gjivai Zechiël olumlu anlamda öne çıktı.

Ancak övgülerin odağında daha çok Van Bronckhorst var. Janssen, “O adamı orada otururken gördüğümde mutlu oluyorum” dedi. “O kadar büyük bir sakinlik, o kadar büyük bir klas yayıyor ki. Evet, Feyenoord’a tam anlamıyla uyuyor. Allah aşkına orada bir 10 yıl daha kalsın. Her şey yerine oturmuş.”

Youri Mulder da sportif direktör Dévy Rigaux’nun şu ana kadarki çalışmasından etkilenmiş durumda. Nokta atışı takviyelerle kadro şimdilik iyi kurulmuş gibi görünüyor, ayrıca giden transferler de dikkatli şekilde ele alınıyor gibi duruyor.

Mulder, “Sauer’i 15 milyona satmış olmaları... Bu gerçekten etkileyici!” dedi. “Bu yeni sportif direktör adına iyi iş (Dévy Rigaux, ed.). Stuttgart... Evet, insan neredeyse ‘Stuttgart ne yapıyor?’ diye düşünüyor.”

Kendisi de Schalke 04’te sportif direktör olan Mulder, şüphelerini açıkladı. “Evet, bilmiyorum. Bence Sauer iyi bir oyuncu ama bana öyle geliyor ki fiziksel olarak Bundesliga için henüz hazır değil.”

“Ama Stuttgart, örneğin El Khannouss’ta olduğu gibi, her zaman çok iyi transferler yaptı” diyerek bir not düştü. “Onun da fizik açısından bu potansiyele sahip olduğunu hiç düşünmemiştim ama gerçekten çok iyi iş çıkardı. Sauer’in bunu başarıp başaramayacağını çok merak ediyorum.”