"Feyenoord'da Robin van Persie'nin olası halefleri listesine yeni bir isim eklendi"

1908.nl'nin haberine göre, Wouter Vrancken, Feyenoord'da görevinden ayrılan Robin van Persie'nin yerine geçecek ciddi bir aday. Sint-Truiden'in eski teknik direktörü, teknik direktör Dévy Rigaux'nun gözünde oldukça iyi bir konumda.

Pazar günü, Feyenoord'un çalkantılı bir sezonun ardından Van Persie ile yollarını ayırdığı, ancak Rotterdam ekibinin yine de ligi ikinci sırada tamamladığı açıklandı. Kulüp yönetimi, bir halef arayışında ve bu arayışta ilk kez Vrancken'in adı geçiyor.

47 yaşındaki Belçikalı, Sint-Truiden ile olan sözleşmesini uzatmamaya karar verdikten sonra şu anda yeni bir görev arıyor.

Belçikalı kulüpte büyük başarılara imza attı: ligi üçüncü sırada bitirerek Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Böylece kulüp tarihine geçti: kulüp daha önce hiç Avrupa kupalarına katılmayı başaramamıştı.

1908.nl'ye göre Vrancken, adaylar arasında en önde gelen isim. Ayrıca, birçok başarıdan sonra kısa süre önce Crystal Palace'tan ayrılan Oliver Glasner de ciddi bir aday - ancak AC Milan da Avusturyalı teknik adamın peşinde.

Vrancken görevi kabul ederse, bu onun yurtdışında baş antrenör olarak ilk macerası olacak. Daha önce KAA Gent ve KRC Genk'te görev yapan Vrancken, en iyi yıllarını KV Mechelen'de geçirdi. 2018 ile 2022 yılları arasında kulübü ikinci ligden en üst seviyeye taşıdı ve yükselme sezonunda Belçika Kupası'nı da kazandı.

Ocak ayında Belçikalı teknik adam, Saint-Étienne'den gelen bir teklifi reddetmişti.