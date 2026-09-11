Feyenoord, büyük bir holigan grubunu tespit etti ve ağır bir önlem aldı

Feyenoord, SC Cambuur deplasmanında yaşanan olayların ardından ağır önlemler aldı. Rotterdam ekibi 47 taraftarı tespit etti ve bu kişilere derhal De Kuip için yerel stat yasağı getirdi.

Buna ek olarak, söz konusu taraftarların deplasman kartları da bloke ediliyor. Feyenoord, bu 47 kişiyi Hollanda Futbol Federasyonuna da bildiriyor; bu nedenle kendilerini ülke çapında bir stat yasağı bekliyor olabilir.

Feyenoord, bir basın açıklamasında, "Önümüzdeki günlerde 47 kişiye, kendilerine derhal De Kuip için sözde yerel stat yasağı verildiği, deplasman kartlarının bloke edildiği ve ülke çapında stat yasağı için Hollanda Futbol Federasyonuna bildirildikleri yönünde bildirim yapılacak" ifadelerini kullandı. "Bu karar, 23 Ağustos'ta oynanan SC Cambuur - Feyenoord maçında deplasman tribününde yaşanan kötü davranışlar nedeniyle alındı."

Söz konusu karşılaşmada Feyenoord taraftarları 12. dakikada toplu şekilde havai fişek yaktı. Bunların bir kısmı Cambuur taraftarlarının bulunduğu tribüne düştü ve yedi kişi yaralandı.

Etkilenen taraftarlar arasında işitme kaybı, yanıklar ve göz yaralanmaları yaşayanlar oldu. Feyenoord kalecisi Tjark Ernst de bir işaret fişeğinin kendisine isabet etmesini kıl payı atlatarak yaralanmaktan kurtuldu.

Feyenoord'a göre stat yasakları, haftalar süren yoğun bir soruşturmanın sonucu. Bu süreçte, olaya karışan taraftarları tespit etmek ve olaylardaki rollerini belirlemek için kapsamlı görüntü kayıtları incelendi.

Kulüp, havai fişek eylemini koordine ettiği öne sürülen, pankart tutan, bu yolla kamera denetiminden kaçmaya çalışan ya da bizzat havai fişek yakan taraftarlara karşı işlem yapıyor. Ayrıca, olaya karışanların ceza hukuku kapsamında da yargılanması ihtimali dışlanmıyor.

Olası ek yaptırımlara Hollanda Futbol Federasyonu ve Savcılık karar verecek. Feyenoord daha önce de sonraki iki deplasman maçına taraftar götürmeme kararı almıştı.