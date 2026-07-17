Feyenoord, beş milyon avroluk transfer konusunda nihayet anlaşmaya vardı

Portekizli O Jogo gazetesinin haberine göre, Feyenoord ve FC Porto, In-beom Hwang konusunda anlaşmaya vardı. Transfer bedeli beş milyon avro olarak belirlendi.

Rotterdam-Zuid'da 2028 ortasına kadar sözleşmesi bulunan Hwang, sözleşmesinin sonuna kadar kalmayacak. Güney Koreli oyuncu, Portekiz'de 2029 ortasına kadar sözleşme imzalayacak ve sözleşmesinde 2030 ortasına kadar uzatma opsiyonu bulunuyor.

Hwang, pazar günü tıbbi muayene için Porto'ya varacak ve ardından sözleşme imzalanabilecek. Bu arada kulüpler son ayrıntıları hallediyor.

Hwang, 2024 yazından bu yana Feyenoord forması giyiyordu. Güney Kore milli takımında 76 kez forma giyen oyuncu, o dönemde Rode Ster FC'den yedi milyon avroya transfer edilmişti.

Feyenoord formasıyla toplam 54 maça çıktı. Dört gol attı ve sekiz asist yaptı.

Hwang, birkaç hafta önce Dünya Kupası’nda da büyük bir izlenim bırakmıştı. Çekya ile oynanan maçta bir gol attı ve bir asist yaptı.