Feyenoord, ayrılığı önlemek istiyor ve sözleşme teklifi yaptı

Feyenoord, Feyenoord Transfermarkt'ın pazartesi günü bildirdiğine göre Gjivai Zechiël'e yeni bir sözleşme teklifi yaptı. Rotterdam ekibi, orta sahayı daha uzun süre kadroda tutmak ve gelecekteki olası bir transfer için bazı şartlar belirlemek istiyor. Bunun bir serbest kalma maddesiyle ilgili olduğu anlaşılıyor.

Zechiël'in kaç sezonluk yeni sözleşmeye imza atabileceği ve kontrattaki şartların ne olduğu henüz bilinmiyor. 22 yaşındaki orta sahanın mevcut sözleşmesi şu anda 2028'in ortasına kadar sürüyor.

Feyenoord, orta sahanın bu yaz De Kuip'ten ayrılmasını önlemek istiyor. Lille OSC daha önce bonuslar hariç 10 milyon euro teklif etti, ancak bu teklif hızlıca geri çevrildi.

Zechiël, Lille ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Feyenoord, özellikle de teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, oyuncuya gelecek sezon için önemli bir rol biçiyor.

Bu arada Feyenoord, Fransız kulübüyle artık birkaç haftadır görüşmüyor. Rotterdam ekibi bu teklifle Zechiël'e olan güvenini göstermek ve bir mesaj vermek istiyor.

Transfermarkt'a göre genç orta sahanın güncel piyasa değeri 10 milyon euro. Geçen sezon Feyenoord tarafından FC Utrecht'e kiralanmıştı.