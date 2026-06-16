Feyenoord, Ayase Ueda’nın muhtemel halefi için ilk teklifini sundu

FR12’nin edindiği bilgiye göre, Feyenoord, Nacho Ferri için KVC Westerlo’ya resmi bir teklifte bulundu. 21 yaşındaki İspanyol forvet, Ayase Ueda’nın yerini alacak.

Japon oyuncu, bu yaz büyük bir transfer gerçekleştirecek gibi görünüyor. Geçen sezon 25 gol atarak Eredivisie'nin gol kralı olan Ueda, bu nedenle yurt dışındaki birçok kulübün ilgisini çekiyor.

Bu nedenle, göreve yeni atanan teknik direktör Dévy Rigaux yeni bir forvet arayışında. Bu hafta başında orta saha oyuncusu Charles Vanhoutte’yi De Kuip’e transfer ettikten sonra, Rigaux hemen Belçika’daki bağlantı ağını devreye soktu. Bu transferin resmi onayı ise henüz gelmedi.

Ferri, uzun süredir Rotterdam’ın transfer listesinde yer alıyordu, ancak şimdi görüşmeler fiilen başladı. Feyenoord’un ilk teklifinin ne kadar olduğu bilinmiyor. Transfermarkt, Ferri’nin değerini altı milyon euro olarak tahmin ediyor.

Bu hafta başında FR12, Ferri’nin Feyenoord’a transfer olmaya sıcak baktığını bildirmişti. Medyaya göre, Rotterdam ekibinin Şampiyonlar Ligi’nde yer alması bu konuda önemli bir artı olarak değerlendirilebilir.

Ferri, 192 santimetre boyundaki bir santrfor. 2021 yılında Eintracht Frankfurt tarafından keşfedilmeden önce Montaverner, FC Ontinyent ve UD Alzira’nın altyapılarında yetişti. Almanya’dan Belçika’ya geçen Ferri, şu anda Westerlo’da takımın vazgeçilmez isimlerinden biri. 21 yaşındaki oyuncu, geçen sezon ligde 11 gol attı.

Ancak bir transferin gerçekleşmesi için henüz erken olduğu düşünülüyor. “Westerlo’nun hırslı Türk sahipleri var ve zorlu bir müzakere ortağı olarak biliniyor. Ayrıca Ferri’nin sözleşmesi 2029 ortasına kadar devam ediyor, bu da Belçika kulübünü güçlü bir konuma getiriyor,” diye yazdı Feyenoord Transfermarkt geçen hafta.